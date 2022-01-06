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日本太太傳授4招收納絕招 先從學留白空間開始

記者劉小川／台北報導
家中物品要有總量管制。圖／摘自Pexels
家中物品要有總量管制。圖／摘自Pexels

農曆過年前，家裡正需要大掃除，而在大掃除之前，得要先把家裡許多用不到的東西，來個「斷捨離」，但在清掃之前，得要先學會收納。許多人都會發現，日本太太們的家中，總給人一種清爽乾淨的風格，而想要擁有這樣的居家空間，得要先學會收納。這次來整理日本太太的收納4個絕招，學起來就能讓家中恢復清爽的風格。

一、家中物品總量管制

在收納與丟棄前，要先為家中各種物品，進行一個總量管制，算清楚家中的人數與個人需求，如果要買新物品，就要丟掉新物品，透過這樣的總量管制，基本上就能讓家裡維持在一起乾淨清爽的狀態。

二、將物品的位置固定

這其實是習慣的養成，收納最重要的是，把自己的物品分類後，並把擺放的位置給固定下來，同類型的物品就放在一起，這樣避免東西找不到以外，也能夠方便自己發現，相同類型物品的狀況與數量為何。

年前大掃除前，先學會收納。圖／摘自Pexels
年前大掃除前，先學會收納。圖／摘自Pexels

三、空間的留白

在收納與整理時，最重要的重點就是「不要擺滿」，不要認為有空間，就要硬塞東西放進去，重點是要有留白與留下空間，養成留白收納的習慣，平常家中的整體視覺就更美好。

收納，要有留白的美感。圖／摘自Pexels
收納，要有留白的美感。圖／摘自Pexels

四、不要一年整理一次

大家平常生活忙碌，所以大掃除可能是一年一次，但是通常這樣工作量會更大，反而讓自己更懶，應該養成一季整理一次，這樣的頻率下來，其實每次也不會特別忙，還能夠一直維持家中的風格。

家中物品，要先分類收納。圖／摘自Pexels
家中物品，要先分類收納。圖／摘自Pexels

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