我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

編譯周辰陽／即時報導
美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮覺得賣「瓶裝屁」會是一個好笑的宣傳行動，可以吸引很多人的關注，於2021年11月開始銷售。不到一個月就大賺10萬美元。(取材自Instagram@stepankamatto)
美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮覺得賣「瓶裝屁」會是一個好笑的宣傳行動，可以吸引很多人的關注，於2021年11月開始銷售。不到一個月就大賺10萬美元。(取材自[email protected])

美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮（Stephanie Matto）靠著「瓶裝屁」生意賺到20萬美元，卻在近日宣布退休，原因是她為了擠出屁來賣，近兩個月一直在吃豆類與雞蛋等脹氣食物，結果引發胸痛而緊急就醫。

紐約郵報與LADbible報導，今年31歲的史蒂芬妮住在康乃狄克州，因實境秀《到美國結婚去》（90 Day Fiancé）而獲得國際知名度，接著開設自己的YouTube頻道、出書與創立名為《Unfiltrd》的限制級訂閱網站，最後憑藉放屁到瓶子後封起賣掉的「嗅覺生意」引發大轟動。

據報導，史蒂芬妮在《Unfiltrd》收到請求後，「覺得這會是一個好笑的宣傳行動，可以吸引很多人的關注」，於2021年11月開始銷售獨特的「瓶裝屁」。一瓶「瓶裝屁」定價高達1000美元，佳節檔期則享有5折優惠，讓史蒂芬妮不到一個月就大賺10萬美元。

美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮靠著「瓶裝屁」生意賺到約台幣553萬元，卻在近...
美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮靠著「瓶裝屁」生意賺到約台幣553萬元，卻在近日宣布她洗手不幹了，原因是她近兩個月一直在吃豆類與雞蛋等脹氣食物，結果引發胸痛而緊急就醫。(取材自[email protected])

史蒂芬妮一周擠出多達50瓶的屁，自封「放屁企業家」（Fartrepreneur）的她為跟上需求，因此選擇高纖食品，並以豆類和雞蛋為生，後來甚至加進飲用令屁味聞起來「更濃」的香蕉蛋白奶昔，「我記得我一天之內喝了約三杯蛋白奶昔和一大碗黑豆湯」。

根據史蒂芬妮就診之後的回憶，她當晚躺在床上時就能說出有些不對勁，可以感覺胃部一陣壓力往上移動，接著感到呼吸相當困難，「我每次試著吸氣都會覺得心臟周圍出現刺痛感，這當然讓我更焦慮了。我的確打電話給我的朋友，問他們是否可以過來載我去醫院，因為我覺得我正在心臟病發」。

史蒂芬妮當晚最終前往醫院就診，雖然沒有說出她正在從事「瓶裝屁」生意，但老實交代了飲食內容。醫師進行血液和心電圖檢查後，告知她的症狀其實是經常食用豆類、雞蛋和香蕉蛋白奶而產生過量氣體，並且導致「非常劇烈的脹氣痛」。

史蒂芬妮表示，「我以為我就要中風了，這就是我的最後時刻，我做得太過分了」。醫師建議她改變飲食及服用消脹氣藥物，「這實際上結束了我的生意」。

雞蛋 心臟病 中風

上一則

上班族福音 比利時新規：非工時長官不得聯絡下屬

延伸閱讀

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測
心肌梗塞不只是胸痛！6大徵兆要警覺

心肌梗塞不只是胸痛！6大徵兆要警覺

13日以後搭機赴華 中領館防疫嚴把關

13日以後搭機赴華 中領館防疫嚴把關
突胸痛、呼吸困難別輕忽 當心是「自發性氣胸」

突胸痛、呼吸困難別輕忽 當心是「自發性氣胸」

熱門新聞

一名網友發文分享，3個小技巧就可以知道「男人有沒有去酒店」。示意圖。圖／本報系資料照片

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

2021-12-30 14:52
杭特只須傳簡訊，「乾爹」就月付2000元給她。（截圖自tiktok）

前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的

2021-12-29 22:20
男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，被一旁的黃金獵犬暴打。(取材自推特)

他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓

2022-01-04 21:49
印度東北部一處村莊近日有頭母羊順利生產，沒想到小羊出生後被發現擁有一張「人臉」，詭異模樣讓當地居民直呼是「不祥之兆」。(取材自推特)

印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛

2021-12-30 01:47
女在-10度低溫天氣發現紙箱裡的棄嬰。(取材自nypost)

女在低溫天氣發現紙箱棄嬰 夾著一張絕望紙條

2022-01-04 22:51
密蘇里州聖路易的KSDK頻道亞裔主播蜜雪兒．李日前在節目分享傳統新年美食，也提到自己吃餃子慶元旦，卻接到一位觀眾留下「種族歧視」語音訊息，批評她此舉「很亞裔」。她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅，網友也開始對該用法添加正面詮釋。畫面翻攝：Twitter/MichelleLiTV

影／亞裔主播分享吃餃子慶元旦遭投訴 無言回應影像暴紅

2022-01-04 05:44

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
美國「有限感染」vs.中國「無限封城」誰能擋下疫情？

美國「有限感染」vs.中國「無限封城」誰能擋下疫情？
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點