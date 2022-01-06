1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮（Stephanie Matto）靠著「瓶裝屁」生意賺到20萬美元，卻在近日宣布退休，原因是她為了擠出屁來賣，近兩個月一直在吃豆類與雞蛋 等脹氣食物，結果引發胸痛而緊急就醫。

紐約郵報與LADbible報導，今年31歲的史蒂芬妮住在康乃狄克州，因實境秀《到美國結婚去》（90 Day Fiancé）而獲得國際知名度，接著開設自己的YouTube頻道、出書與創立名為《Unfiltrd》的限制級訂閱網站，最後憑藉放屁到瓶子後封起賣掉的「嗅覺生意」引發大轟動。

據報導，史蒂芬妮在《Unfiltrd》收到請求後，「覺得這會是一個好笑的宣傳行動，可以吸引很多人的關注」，於2021年11月開始銷售獨特的「瓶裝屁」。一瓶「瓶裝屁」定價高達1000美元，佳節檔期則享有5折優惠，讓史蒂芬妮不到一個月就大賺10萬美元。

美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮靠著「瓶裝屁」生意賺到約台幣553萬元，卻在近日宣布她洗手不幹了，原因是她近兩個月一直在吃豆類與雞蛋等脹氣食物，結果引發胸痛而緊急就醫。(取材自[email protected])

史蒂芬妮一周擠出多達50瓶的屁，自封「放屁企業家」（Fartrepreneur）的她為跟上需求，因此選擇高纖食品，並以豆類和雞蛋為生，後來甚至加進飲用令屁味聞起來「更濃」的香蕉蛋白奶昔，「我記得我一天之內喝了約三杯蛋白奶昔和一大碗黑豆湯」。

根據史蒂芬妮就診之後的回憶，她當晚躺在床上時就能說出有些不對勁，可以感覺胃部一陣壓力往上移動，接著感到呼吸相當困難，「我每次試著吸氣都會覺得心臟周圍出現刺痛感，這當然讓我更焦慮了。我的確打電話給我的朋友，問他們是否可以過來載我去醫院，因為我覺得我正在心臟病 發」。

史蒂芬妮當晚最終前往醫院就診，雖然沒有說出她正在從事「瓶裝屁」生意，但老實交代了飲食內容。醫師進行血液和心電圖檢查後，告知她的症狀其實是經常食用豆類、雞蛋和香蕉蛋白奶而產生過量氣體，並且導致「非常劇烈的脹氣痛」。

史蒂芬妮表示，「我以為我就要中風 了，這就是我的最後時刻，我做得太過分了」。醫師建議她改變飲食及服用消脹氣藥物，「這實際上結束了我的生意」。