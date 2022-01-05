Netflix糗了 李奧納多專線撥通 居然是「色情電話」

「千萬別抬頭」由李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯主演。（美聯社）

NETFLIX推出的電影 「千萬別抬頭」（Don't Look Up）因為眾星雲集，從開拍就引起廣大討論，主演陣容超豪華，包括李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、梅莉史翠普（Meryl Streep）等，演技派們同場飆演技，讓不少影迷直呼精彩。只不過這部佳作也難逃凸槌的小缺點，片中出現的電話號碼竟然真的能播通，而且還是色情專線。

先前「魷魚遊戲 」熱播時，曾因為誤用真實電話，導致號碼主人不停接到陌生人打電話騷擾，生活飽受困擾，曾引軒然大波，沒想到同樣問題也發生在「千萬別抬頭」，劇情中，李奧納多提供了解惑的專線，希望通過對話藉此撫平人們的不安，結果在現實生活中這支電話竟然真的能被打通。

「紐約郵報」實驗後發現這是色情電話，撥通後電話的另一端會有語音引導，想要找辣妹聊天可以按1，如果想要找有趣又令人興奮的男性，請按2。不過目前無法確定這是真正的色情專線，還是劇組特地安排的惡作劇，製作方暫時還沒有做出回應。