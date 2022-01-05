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冬季風暴襲美東 熊貓「小奇蹟」在雪地開心翻滾

編譯周辰陽／即時報導
美國東岸近日迎接2022年第一場冬季風暴，華府國家動物園的熊貓寶寶「小奇蹟」倒是不畏寒冷與降雪，在雪地裡開心地滾來滾去。Getty Images/SMITHSONIAN'S NATIONAL ZOO
美國東岸近日迎接2022年第一場冬季風暴，華府國家動物園的熊貓寶寶「小奇蹟」倒是不畏寒冷與降雪，在雪地裡開心地滾來滾去。Getty Images/SMITHSONIAN'S NATIONAL ZOO

美國東岸近日迎接2022年第一場冬季風暴，東南部和中大西洋各州的多數地區到處降下大雪和颳起強風，迫使聯邦政府與學校關閉、飛機停飛、公路交通打結與成千上萬民眾斷電，但華府國家動物園的熊貓寶寶「小奇蹟」倒是不畏寒冷與降雪，在雪地裡開心地滾來滾去。

根據《史密森尼雜誌》的介紹，國家動物園受到大雪影響，3日、4日並不對外開放，讓園內的小動物們自行在幾個下雪天迎接新的一年，像大熊貓、野牛與大象等等，都一直在戶外的新降細雪間活動，享受沒有遊客打擾的時光。

影片來源：聯合新聞網

出生於2020年8月的熊貓寶寶「小奇蹟」2021年經歷第一場降雪時，並未顯得太過熱衷，甚至有一點小心翼翼，其他熊貓同伴倒是當然玩得非常開心，但今年情況就不一樣了，如國家動物園社群媒體小編寫的，「新的一年，新的小奇蹟！」，「小奇蹟」對於下雪顯然感到更加興奮。

根據國家動物園公布的3日監視器影像，熊貓媽媽「美香」就在16個月大的「小奇蹟」後方，只見享受著今年第一個降雪日的牠在戶外雪地大膽地滾來滾去，隨後還跌入灌木叢，頭朝前趴著半爬半滑下一個小山坡，最後則可見到兩隻熊貓在樹下打架。

綜合媒體報導，美國東岸城市近日受到冬季風暴的猛烈襲擊，部分區域降雪總量在15.2公分至30.5公分之間。學校跟商家宣布延後開門或關閉，近50萬戶住宅因陣風面臨斷電。維吉尼亞州的95號州際公路嚴重癱瘓，眾多司機受困路上，就連維州聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）都一度動彈不得近27個小時。

出生於2020年8月的熊貓寶寶「小奇蹟」2021年經歷第一場降雪時，並未顯得太過...
出生於2020年8月的熊貓寶寶「小奇蹟」2021年經歷第一場降雪時，並未顯得太過熱衷，甚至有一點小心翼翼，但今年情況就不一樣了，「小奇蹟」對於下雪顯然感到更加興奮。Getty Images/SMITHSONIAN'S NATIONAL ZOO

動物園 降雪 風暴

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