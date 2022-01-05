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路邊停車格停不好 這位天真駕駛決定「用拖的」

編譯周辰陽／即時報導
廣西壯族自治區梧州市一名駕駛日前試圖把車停到路邊停車格內，卻見到他讓車頭先進停車格，接著試了幾次平行停車，卻始終不得要領，最後狀似耐心盡失，乾脆直接下車與徒手把車「拖進」停車格內。(美聯社)
廣西壯族自治區梧州市一名駕駛日前試圖把車停到路邊停車格內，卻見到他讓車頭先進停車格，接著試了幾次平行停車，卻始終不得要領，最後狀似耐心盡失，乾脆直接下車與徒手把車「拖進」停車格內。(美聯社)

中國一名駕駛日前被監視器拍到試圖把車停到路邊停車格內，但他讓車頭先進停車格後試了好幾次平行停車，卻始終不得要領。這位駕駛最後狀似耐心盡失，決定乾脆直接下車，徒手把車「拖進」停車格內。

Viralpress報導，這起事件發生於2021年12月30日，地點是廣西壯族自治區梧州市。一般來說，在前後停車格都有車的情況下，路邊停車通常採倒車切入停車格，但畫面可見到當事人直接將白色轎車開進路邊一個停車格。儘管他接近立刻倒車回到街道上，接下來兩度試圖停車卻都仍採車頭先進，也同樣沒能成功。

來源:聯合影音

最後，這位駕駛狀似耐心全失，只見他離開駕駛座下車，先走到車頭觀察一下狀況，隨後繞過車尾及走到白色轎車另一側的後方。接著，他先左右張望一番，然後似乎目測汽車與牆壁之間的距離，拍了拍手、挽起袖子及朝著掌心吹上幾口氣，再確定沒有路人注意自己後，就動手把轎車「拖進」停車格內。

畫面顯示，這位駕駛費了九牛二虎之力把轎車整個拖入停車格，讓車子看起來就如同他成功停好的模樣，接著用袖子擦了擦汗，回到駕駛座做收尾工作，最後才裝作若無其事地走開。

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