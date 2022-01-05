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亡夫是末代皇帝曾孫…她要求印度政府歸還宮殿

中央社／印度加爾各答5日綜合外電
印度1名貧困老婦聲稱她的亡夫是建造泰姬瑪哈陵的皇帝曾孫。（本報資料照片）
印度1名貧困老婦聲稱她的亡夫是建造泰姬瑪哈陵的皇帝曾孫。（本報資料照片）

印度1名貧困老婦聲稱她的先夫是建造泰姬瑪哈陵的皇帝曾孫，因此向法院提起訴訟要求承認她的王室身分，並歸還1座曾是蒙兀兒帝國（Mughal）皇帝住所的宮殿。

法新社報導，這位名為貝岡（Sultana Begum）的老婦住在加爾各答（Kolkata）郊區貧民窟1間狹窄的兩房小屋中，靠微薄的退休金過活。

在她為數不多的財產中，有她與米爾札．穆罕默德．貝達．巴克（Mirza Mohammad Bedar Bakht）的婚姻紀錄，據說他是印度最後1位蒙兀兒帝國統治者的曾孫。

米爾札在1980年去世後，貝岡幾乎無以為繼。過去10年，她不斷要求當局承認她的王室地位，並給予補償。

68歲的貝岡問法新社：「你能想像建造泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）的帝王後裔，如今生活在極度貧困之中嗎？」

貝岡已提起法律訴訟，要求承認她是17世紀建築紅堡（Red Fort）的合法所有者。位於新德里的紅堡，是象徵蒙兀兒帝國強大勢力的1座指標性建築。

此案獲得一些具同情心的社會運動人士支持，依據貝岡所稱她已故丈夫的血統，可追溯到蒙兀兒帝國末代皇帝穆罕默德·巴哈杜爾·沙·扎法（Bahadur Shah Zafar）。

貝岡的訴訟主張是印度政府非法占有這座資產，應由她繼承。德里高等法院上週以「嚴重浪費時間」為由駁回她的請願書，但未就她稱自己具王室血統裁定是否合法。

法院表示，貝岡的法律團隊未能證明，何以沙·扎法的後裔在他流放後150年期間沒有提出類似案件。貝岡的律師表示會繼續上訴。

1965年，年僅14歲的貝岡嫁給大她32歲、以替人占卜為生的丈夫，儘管有些收入，但不足以養家餬口。丈夫過世後，窮困潦倒一生的貝岡靠著每個月約80美元的退休金住在貧民窟。

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