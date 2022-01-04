2022眾人最想驅逐字詞：「供應鏈」入榜前十名

新冠肺炎疫情爆發兩年來，用Zoom遠距上班或與親友線上視訊已成常態。 美聯社

美國蘇必略湖州立大學（LSSU）日前公布2022年度十大「見棄字詞清單」（Banished Words List），凸顯最被濫用、讓民眾聽到厭倦無比的措辭 ，一些去年媒體發燒字眼，像是「供應鏈 」、「新常態」等，都赫然在列。

財經網站MarketWatch報導，LSSU的年度報告指出，新的一年民眾或許最不想再聽見的這十大詞組是：

1. Wait, what? （等等，什麼（再說一遍）？）

2. No worries. （別擔心，不會）

3. At the end of the day… （到頭來…）

4. That being said… （話雖如此…）

5. Asking for a friend… （代朋友問的…）

6. Circle back （繞回原點， 兜一圈回來）

7. Deep dive （深潛）

8. New normal （新常態）

9. You're on mute. （你按到靜音鈕了）

10. Supply chain （供應鏈）

這些陳腔濫調的實際使用範例如下：「等等，什麼，再說一遍？到頭來，對於聽人在Zoom視訊時提醒同事『你按到靜音』並回應『別擔心』，民眾已很厭煩了。話雖如此 ，在『深潛』供應鏈議題最新報導後，大夥兒承諾『繞回原點』的時點早就過賞味期了。拜託，能不能不要再把疫情 爆發兩年來的日子稱為『新常態』？我是代朋友問的。」

語文衛道人士閱畢上面這段，也許已頻頻翻白眼。這正是這些詞被選入LSSU十大年度濫用英文片語的原因。

這份清單自1976年以來逐年公布，在挑選2022年清單時，LSSU接獲民眾投票推薦總計1,250組詞語，推薦者遍布全美各地，以及加拿大、英格蘭、蘇格蘭、澳洲 、挪威和比利時。

結果，全民最想驅逐的頭號表達語是：「等等，什麼（再說一遍）？」 LSSU指出，這種說法犯了「誤用」和「濫用」的雙重語言罪過，以這個祈使問句「回應對方所表達的驚訝、誤會或難以置信，是失敗的用法」。

至於答覆別人道謝時，以「別擔心/不會」代替「不客氣」來回應，也是錯誤用法。報告指出，就連「Google助理」也犯這個錯，有時建議Gmail用戶採用這種表達方式。

幾種與疫情相關的字詞也上榜，包括「新常態」，但新冠疫情爆發迄今已兩年了，這些常態早已不「新」了。再者，對許多人來說，遠距上班或與親友視訊已成為日常，拜新冠變異株Omicron之賜恐怕短期內仍離不開Zoom — 「還有人需要別人提醒『你按到靜音』嗎？」

那麼，「供應鏈」問題出在哪？LSSU報告說：「供應鏈問題已成為萬用的替罪羔羊，凡是沒發生或沒準時送達的事物和各式各樣的短缺，都牽拖上供應鏈。」