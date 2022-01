2022眾人最想驅逐字詞：「供應鏈」入榜前十名

新冠肺炎疫情爆發兩年來,用Zoom遠距上班或與親友線上視訊已成常態。 美聯社

美國蘇必略湖州立大學(LSSU)日前公布2022年度十大「見棄字詞清單」(Banished Words List),凸顯最被濫用、讓民眾聽到厭倦無比的措辭 ,一些去年媒體發燒字眼,像是「供應鏈 」、「新常態」等,都赫然在列。

財經網站MarketWatch報導,LSSU的年度報告指出,新的一年民眾或許最不想再聽見的這十大詞組是:

1. Wait, what? (等等,什麼(再說一遍)?)

2. No worries. (別擔心,不會)

3. At the end of the day… (到頭來…)

4. That being said… (話雖如此…)

5. Asking for a friend… (代朋友問的…)

6. Circle back (繞回原點, 兜一圈回來)

7. Deep dive (深潛)

8. New normal (新常態)

9. You're on mute. (你按到靜音鈕了)

10. Supply chain (供應鏈)

這些陳腔濫調的實際使用範例如下:「等等,什麼,再說一遍?到頭來,對於聽人在Zoom視訊時提醒同事『你按到靜音』並回應『別擔心』,民眾已很厭煩了。話雖如此 ,在『深潛』供應鏈議題最新報導後,大夥兒承諾『繞回原點』的時點早就過賞味期了。拜託,能不能不要再把疫情 爆發兩年來的日子稱為『新常態』?我是代朋友問的。」

語文衛道人士閱畢上面這段,也許已頻頻翻白眼。這正是這些詞被選入LSSU十大年度濫用英文片語的原因。

這份清單自1976年以來逐年公布,在挑選2022年清單時,LSSU接獲民眾投票推薦總計1,250組詞語,推薦者遍布全美各地,以及加拿大、英格蘭、蘇格蘭、澳洲 、挪威和比利時。

結果,全民最想驅逐的頭號表達語是:「等等,什麼(再說一遍)?」 LSSU指出,這種說法犯了「誤用」和「濫用」的雙重語言罪過,以這個祈使問句「回應對方所表達的驚訝、誤會或難以置信,是失敗的用法」。

至於答覆別人道謝時,以「別擔心/不會」代替「不客氣」來回應,也是錯誤用法。報告指出,就連「Google助理」也犯這個錯,有時建議Gmail用戶採用這種表達方式。

幾種與疫情相關的字詞也上榜,包括「新常態」,但新冠疫情爆發迄今已兩年了,這些常態早已不「新」了。再者,對許多人來說,遠距上班或與親友視訊已成為日常,拜新冠變異株Omicron之賜恐怕短期內仍離不開Zoom — 「還有人需要別人提醒『你按到靜音』嗎?」

那麼,「供應鏈」問題出在哪?LSSU報告說:「供應鏈問題已成為萬用的替罪羔羊,凡是沒發生或沒準時送達的事物和各式各樣的短缺,都牽拖上供應鏈。」