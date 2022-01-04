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影／亞裔主播分享吃餃子慶元旦遭投訴 無言回應影像暴紅

編譯周辰陽／即時報導
美國密蘇里州聖路易的KSDK頻道亞裔主播蜜雪兒．李日前在節目分享傳統新年美食，也提到自己吃餃子慶元旦，卻接到一位觀眾留下「種族歧視」語音訊息，批評她此舉「很亞裔」。她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅，網友也開始對該用法添加正面詮釋。畫面翻攝：Twitter/MichelleLiTV
美國密蘇里州聖路易的KSDK頻道亞裔主播蜜雪兒．李日前在節目分享傳統新年美食，也提到自己吃餃子慶元旦，卻接到一位觀眾留下「種族歧視」語音訊息，批評她此舉「很亞裔」。她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅，網友也開始對該用法添加正面詮釋。畫面翻攝：Twitter/MichelleLiTV

美國一位亞裔新聞主播日前在節目上分享傳統新年美食，並提到自己吃餃子慶元旦，卻接獲一位觀眾打電話留下「種族主義」語音訊息，聲稱她此舉「很亞裔」（Very Asian），她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅，網友則開始對該用法添加正面詮釋，讓「很亞裔」標籤（#VeryAsian）在推特走紅。

NBC新聞報導，當事人是該台密蘇里州聖路易分台KSDK的韓裔美國人主播蜜雪兒．李（Michelle Li）。她在主持節目時列舉據信能帶來好運的黑眼豆（Black-eyed pea）、豬肉、蔬菜及玉米麵包，並補充自己是吃餃子慶祝元旦，「我也吃餃子，這是許多韓國人實行的方式」。

不過，一位觀眾當晚來電投訴該橋段，聲稱蜜雪兒．李正在「很亞裔」。她說，「我有點被這事冒犯到了，如果你們的一位白人主播說白人在元旦吃這東西呢，我不覺得她這麼說是恰當的，她正在『很亞裔』，她可以不把她的韓語講出來，如果一個白人這麼說，他們會被開除的」。

蜜雪兒．李2日將自己一邊喝飲料、一邊無言地聆聽投訴的影像發布到網路，並且留言「我很想說些什麼回敬」。至4日下午，這段暴紅影片的瀏覽次數超過350萬，另有7000多則轉推及6000多次引用，還有5萬多人點讚。

對於推文獲得全美關注，蜜雪兒．李回應表示，她想要跟這位觀眾來一次「由衷的對話」，兩人或許可以用一碗餃子彌補隔閡，「我不覺得一個人可以定義何謂美國人，我們有著不同的經歷，我們有著共享的經歷，這些都應得到尊重」。

亞裔 餃子 蜜雪兒

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