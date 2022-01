影／亞裔主播分享吃餃子慶元旦遭投訴 無言回應影像暴紅

美國一位亞裔 新聞主播日前在節目上分享傳統新年美食,並提到自己吃餃子 慶元旦,卻接獲一位觀眾打電話留下「種族主義」語音訊息,聲稱她此舉「很亞裔」(Very Asian),她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅,網友則開始對該用法添加正面詮釋,讓「很亞裔」標籤(#VeryAsian)在推特走紅。

NBC新聞報導,當事人是該台密蘇里州聖路易分台KSDK的韓裔美國人主播蜜雪兒 .李(Michelle Li)。她在主持節目時列舉據信能帶來好運的黑眼豆(Black-eyed pea)、豬肉、蔬菜及玉米麵包,並補充自己是吃餃子慶祝元旦,「我也吃餃子,這是許多韓國人實行的方式」。

不過,一位觀眾當晚來電投訴該橋段,聲稱蜜雪兒.李正在「很亞裔」。她說,「我有點被這事冒犯到了,如果你們的一位白人主播說白人在元旦吃這東西呢,我不覺得她這麼說是恰當的,她正在『很亞裔』,她可以不把她的韓語講出來,如果一個白人這麼說,他們會被開除的」。

蜜雪兒.李2日將自己一邊喝飲料、一邊無言地聆聽投訴的影像發布到網路,並且留言「我很想說些什麼回敬」。至4日下午,這段暴紅影片的瀏覽次數超過350萬,另有7000多則轉推及6000多次引用,還有5萬多人點讚。

對於推文獲得全美關注,蜜雪兒.李回應表示,她想要跟這位觀眾來一次「由衷的對話」,兩人或許可以用一碗餃子彌補隔閡,「我不覺得一個人可以定義何謂美國人,我們有著不同的經歷,我們有著共享的經歷,這些都應得到尊重」。

It's subtle but people do notice! Something small but representation matters...we are not all eating cornbread, my friends... though it is delicious. https://t.co/RiSiP7JGLp pic.twitter.com/AFBLIgOhX6