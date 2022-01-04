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泡完濾掛咖啡發現蟲屍「惡心感爆棚」 泡前別忘這動作

記者修瑞瑩／綜合報導
網友泡完濾掛式咖啡包卻發現裡面有一隻大飛蟲屍體。取材自爆料公社
網友泡完濾掛式咖啡包卻發現裡面有一隻大飛蟲屍體。取材自爆料公社

不少人喜歡泡濾掛咖啡，有現沖的醇香口感，網友在網路社群「爆料公社」發文，指在家泡濾掛，連沖兩次，喝得開心，但要丟棄咖啡濾包時，卻看到一隻翼展約有5公分的大飛蟲屍體在咖啡渣裡，讓他覺得惡心到不行，向咖啡包廠商反應，業者也搞不清楚蟲子是怎麼跑進去的，網友表示，一般人沖濾掛都不會仔細看裡面，提醒還是要注意。

這名網友發文表示，在家泡濾掛，連沖了兩次熱水，沖的時候要盯著濾包裡的咖啡粉，當時並沒有查覺有異樣，等到咖啡喝完要丟濾包時，卻看到這隻大蟲，懷疑可能原來蟲子藏在咖啡粉裡，被熱水燙死後，才浮到咖啡渣的表面，「超大一隻蟲，惡心感爆棚」。

後來他致電咖啡包廠商反應，但廠商說機器包裝有加蓋、咖啡豆有經過高溫烘培及研磨，

實在不明白哪個環節出問題，懷疑蟲子可能是原來就在濾袋裡，「因為蟲子在太完整了」，廠商不斷道歉，並稱要贈送咖啡禮盒，但他心想「誰還敢喝啊」，提醒濾掛式咖啡愛好者，撕開包裝後要稍微檢查一下，有沒有蟲蟲在裡面。

網友則反應「喝完才發現真的超惡心」、「濾掛原來是封好的，從來沒想過要檢查」、「下次再泡可得看清楚了」。

網友泡完濾掛式咖啡包卻發現裡面有一隻大飛蟲屍體。取材自爆料公社
網友泡完濾掛式咖啡包卻發現裡面有一隻大飛蟲屍體。取材自爆料公社

咖啡 社群 高溫

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