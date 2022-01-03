我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

疫情燒不停 佛州確診2周激增948% 國會大廈也淪陷

日本機場拍到「天空之路」 逾12萬網友：被它迷住了

聯合新聞網 / 綜合報導
作者利用飛機起飛時機體發出的光軌，構成一道「天空之路」。取材自推特
作者利用飛機起飛時機體發出的光軌，構成一道「天空之路」。取材自推特

一名日本女性攝影師近日在日本大阪國際機場拍攝到一張照片，只見在藍色夜空中畫出了一條剛開始筆直、隨後彎曲的道路，形成夜晚裡的一道奇景。

一名日本攝影師在推特帳號「@mariii_a73」經常分享她的作品。近日在多張日本風景照中，出現了一張在大阪國際機場攝得的「天空之路」，只見在半空中畫出一條螢光藍的空中軌道，一開始筆直而上，隨後便開始向左彎曲，形成十分奇幻的畫面。

該幀奇景照片曝光後，日本媒體《Sora News 24》報導，目前已有逾12.7萬名網友按讚，也有近2萬次的分享紀錄。《Sora News 24》以「日本網友被照片迷住了，這條路似乎是直通天空的」為標題，帶大家仔細觀賞這幀照片。報導形容，一般來說，大家認為的道路都是鋪在地上，但照片中的這條道路卻是直達天際，似乎不受物理定律的約束。

「你知道嗎？與其往前走，如果每個人都覺得很酷，我就直接上去，而且這不像是一座山丘或任何物體突然形成垂直陡峭地改變了海拔的樣子」。

攝影師@mariii_a73實際上是使用超慢的快門速度曝光在飛機起飛時攝得的飛機軌跡，她成功地將機體外部標記的光線變成了一道美麗的天空之路，形成了圖像裡的實線。對許多日本航空攝影迷而言，通常會將藍色燈光的跑道照明識別作為發揮的一部分，但@mariii_a73卻用起飛後的軌跡構成一道奇景，令網友十分驚嘆。

《Sora News 24》並報導，mariii_a73擅長用構圖和顏色來表現攝影作品，諸如像翻倒的日本城市夜景，及京都寺廟樓梯上捕捉到的女子身影也是如此。報導稱，「雖然事實證明並沒有真正的直通天空的道路，但@mariii_a73 透過她的攝影，將我們帶到一個神奇的地方。」

日本 攝影 道奇

上一則

球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

延伸閱讀

動漫牌也救不了 日本「紅白歌唱大賽」收視創新低

動漫牌也救不了 日本「紅白歌唱大賽」收視創新低
RCEP上路 中國企消費者迎利多

RCEP上路 中國企消費者迎利多
日本麥當勞叔叔變成雪人 網友笑：冷到臉色發白

日本麥當勞叔叔變成雪人 網友笑：冷到臉色發白
老虎被雪「打臉」、 萌犬接雪吃冰 網：賀卡最佳圖片

老虎被雪「打臉」、 萌犬接雪吃冰 網：賀卡最佳圖片

熱門新聞

一名網友發文分享，3個小技巧就可以知道「男人有沒有去酒店」。示意圖。圖／本報系資料照片

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

2021-12-30 14:52
杭特只須傳簡訊，「乾爹」就月付2000元給她。（截圖自tiktok）

前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的

2021-12-29 22:20
美國有名婦女日前自歐洲返回美國，原本行李內裝有價值超過3000美元的禮物，不過抵達後竟然發現裡面的東西被「大量狗糧」取代。歐新社

被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」

2021-12-27 02:18
美國達美航空23日一班佛州坦帕飛往亞特蘭大的客機發生「不守規矩」的女乘客跟另一名男乘客起口角，隨後更朝著對方吐口水及出拳毆打他的頭部。據報導，這名女乘客在飛機降落後，隨即遭亞特蘭大警方逮捕及移交聯邦調查局。翻攝自YouTube、Instagram

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

2021-12-28 06:10
印度東北部一處村莊近日有頭母羊順利生產，沒想到小羊出生後被發現擁有一張「人臉」，詭異模樣讓當地居民直呼是「不祥之兆」。(取材自推特)

印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛

2021-12-30 01:47

超狂大媽在4公尺魚缸裡「沉浸式撈魚」 網：根本在炫富

2021-12-29 02:32

超人氣

更多 >
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
考上台大卻休學拍A片 網紅「木子小姐」驚傳離世

考上台大卻休學拍A片 網紅「木子小姐」驚傳離世
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？
平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔