機率僅200萬分之1…雙胞胎差15分鐘出生 生日竟差一年

美國商業內幕網站報導,美國加州 一名新手媽媽法蒂瑪.馬德里加爾(Fatima Madrigal)近日在當地薩利納斯(Salinas)一間醫院產下一對雙胞胎兄妹,兩位新生兒僅差15分鐘出生,生日卻差了一年。哥哥的生日是去年的12月31日,妹妹則是今年元旦。醫院表示,發生這件事的機率僅200萬分之1。

負責協助分娩的醫師安娜.阿布里爾.阿利亞斯(Ana Abril Arias)驚呼,「這是我醫師生涯中最難忘的一次經驗」。

醫院今年元旦也開心推文表示,「我們歡迎艾琳.約蘭達.特魯希洛(Aylin Yolanda Trujillo)成為今年本地區第一名出生的嬰兒。她的雙胞胎哥哥阿爾弗雷多(Alfredo Antonio Trujillo)在去年12月31日深夜11時45分出生,比艾琳提早15分鐘出生。這表示兄妹倆的出生年月日都不同,而發生這種事的機率僅200萬分之1」。

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo