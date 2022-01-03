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機率僅200萬分之1…雙胞胎差15分鐘出生 生日竟差一年

編譯羅方妤／即時報導
美國加州一名新手媽媽近日在當地薩利納斯一間醫院產下一對雙胞胎兄妹，他們僅差15分鐘出生，生日卻差了一年。哥哥的生日是去年的12月31日，妹妹則是今年元旦。（取材自推特）
美國加州一名新手媽媽近日在當地薩利納斯一間醫院產下一對雙胞胎兄妹，他們僅差15分鐘出生，生日卻差了一年。哥哥的生日是去年的12月31日，妹妹則是今年元旦。（取材自推特）

美國商業內幕網站報導，美國加州一名新手媽媽法蒂瑪．馬德里加爾（Fatima Madrigal）近日在當地薩利納斯（Salinas）一間醫院產下一對雙胞胎兄妹，兩位新生兒僅差15分鐘出生，生日卻差了一年。哥哥的生日是去年的12月31日，妹妹則是今年元旦。醫院表示，發生這件事的機率僅200萬分之1。

負責協助分娩的醫師安娜．阿布里爾．阿利亞斯（Ana Abril Arias）驚呼，「這是我醫師生涯中最難忘的一次經驗」。

醫院今年元旦也開心推文表示，「我們歡迎艾琳．約蘭達．特魯希洛（Aylin Yolanda Trujillo）成為今年本地區第一名出生的嬰兒。她的雙胞胎哥哥阿爾弗雷多（Alfredo Antonio Trujillo）在去年12月31日深夜11時45分出生，比艾琳提早15分鐘出生。這表示兄妹倆的出生年月日都不同，而發生這種事的機率僅200萬分之1」。

加州

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