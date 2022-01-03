機率僅200萬分之1…雙胞胎差15分鐘出生 生日竟差一年
美國商業內幕網站報導，美國加州一名新手媽媽法蒂瑪．馬德里加爾（Fatima Madrigal）近日在當地薩利納斯（Salinas）一間醫院產下一對雙胞胎兄妹，兩位新生兒僅差15分鐘出生，生日卻差了一年。哥哥的生日是去年的12月31日，妹妹則是今年元旦。醫院表示，發生這件事的機率僅200萬分之1。
負責協助分娩的醫師安娜．阿布里爾．阿利亞斯（Ana Abril Arias）驚呼，「這是我醫師生涯中最難忘的一次經驗」。
醫院今年元旦也開心推文表示，「我們歡迎艾琳．約蘭達．特魯希洛（Aylin Yolanda Trujillo）成為今年本地區第一名出生的嬰兒。她的雙胞胎哥哥阿爾弗雷多（Alfredo Antonio Trujillo）在去年12月31日深夜11時45分出生，比艾琳提早15分鐘出生。這表示兄妹倆的出生年月日都不同，而發生這種事的機率僅200萬分之1」。
At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo— Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022
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