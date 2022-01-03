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iPhone 14最新渲染圖曝光 瀏海剪了、擁4顆後鏡頭

編譯中心／綜合報導
iPhone 14可能是首度採用四顆後鏡頭的「四攝方案」，圖為iPhone 14最新渲染圖。（取材自微博）
iPhone 14可能是首度採用四顆後鏡頭的「四攝方案」，圖為iPhone 14最新渲染圖。（取材自微博）

近日媒體曝光iPhone 14系列渲染圖，根據最新情報顯示，iPhone 14可能「剪掉劉海」，改將前鏡頭隱藏在螢幕下方，讓螢幕大小成為歷代之最，此外新系列也可能擁有「四顆鏡頭」，影像清晰度將大幅提升。

據報導，iPhone 14系列外觀將有大幅改革，從最新渲染圖可見，新系列「剪去劉...
據報導，iPhone 14系列外觀將有大幅改革，從最新渲染圖可見，新系列「剪去劉海」。（取材自微博）

根據「快科技」報導，iPhone 14系列外觀將有大幅改革，從最新渲染圖可見，新系列「剪去劉海」，沒有採用「挖孔螢幕」，將前鏡頭隱藏在螢幕下方，報導指出，「挖孔螢幕」到底會用在主流型號還是Pro型號上仍不確定，就目前供應鏈的情況來看，非Pro型號的概率似乎更大。

而iPhone 14機身與iPhone 13設計一致，採用直角邊框的設計，螢幕則是純平面的方面。iPhone 14可能是首度採用四顆後鏡頭的「四攝方案」，且將是長焦鏡頭，補足遠距離拍攝的問題，還將採用4800萬像素鏡頭，大幅提升影像清晰度。

iPhone 14最新渲染圖。（取材自微博）
iPhone 14最新渲染圖。（取材自微博）

報導指出，iPhone 14系列分為標準版和Pro版，其中標準版分為6.1英寸的iPhone 14、6.7英寸的iPhone Max，後者將會是一款全新的產品，其在尺寸上與以往的Pro Max版本基本一致，但是配置相對更低。Pro版本則依然與目前的方案保持一致，分為iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max。

iPhone 供應鏈

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