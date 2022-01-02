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Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

Omicron激增 英格蘭將要求中學生戴上口罩

獲利王？ 貨櫃海運未來亮麗 航商與客戶首見簽3年長約

記者黃淑惠/台北報導
中國寧波舟山港近期傳出防疫警戒，為確保進出口順暢而執行嚴格管控。圖為寧波舟山港北侖穿山港區。（新華社）
中國寧波舟山港近期傳出防疫警戒，為確保進出口順暢而執行嚴格管控。圖為寧波舟山港北侖穿山港區。（新華社）

三大關鍵，海運將大好三年。海運業界表示，在「變種病毒、減碳新規、RCEP上路」三大關鍵的加持下，貨櫃海運在未來三年有望「穩中帶勁」；其中，各大航商如馬士基、赫伯羅德、中遠海控等，已陸續與客戶加簽「三年長約」，遠歐航線每大櫃來到5000美元天價，顯示海運未來三年行情續揚。

業界指出，赫伯羅德與陽明同屬「THE」聯盟，而中遠海控則與長榮同為「海洋聯盟」（Ocean Alliance）；長榮、陽明與各大航商屬競爭又合作關係，但獲利能力大幅超前，台灣航商未來三年有望穩坐全球獲利王寶座。

RCEP生效後，貨攬業者指出，貨運需求量將持續大增。2022年1月1日起，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）生效，全球最大自由貿易區正式啟航，RCEP現有15個成員國，包括大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭五國以及東協十國，占全球總貿易額約三成，在貿易壁壘大降之下，預期貿易量將大增，貨櫃海運需求量將空前大。

業者指出，RCEP生效後，成員國間九成以上的貨物貿易將朝向「零關稅」目標邁進。生效當天，各主要成員國間貿易「立即零關稅」貨物的比重將超過65%。此外，RCEP還在原產地規則、海關程序、檢驗檢疫等方面統一規則，提升貨物流通效率。凡此，都將使艙位需求大增。

疫情方面，Omicron變種病毒株，全球確診人數直線上升，近期已出現單日200萬例確診紀錄，為疫情以來首見，包括美、英、法、義等國均刷新單日確診紀錄，另外，中國近期疫情也頻傳，寧波港更傳出一級警戒的情況。海運業界指出，這些單日確診數創高的國家，都是全球主要貿易國，恐令供應鏈危機雪上加霜。

中國寧波舟山港是全球吞吐量前三大港，昨日寧波港就發出聲明指出，因發現確診案例，而該港立即把疫情防控和港口保通保暢作為當前重中之重，立即進入應急狀態，盡量維持港口正常進出、作業，不過，仍積極執行必要措施，以防疫為首要，做必要管控。

RCEP 疫情 變種病毒

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