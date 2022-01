哈利波特大團圓 艾瑪華森曝拍「這部續集」時差點退出

艾瑪華森差點就不演「哈利波特:鳳凰會的密令」。(取材自IMDb)

備受世界觀眾期待的元旦特別節目「哈利波特 20周年:重返霍格華茲」(Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)已在串流正式推出,超過一小時半的內容,回顧了「哈利波特」電影片系列從首集到最後一集,影片內容風格和演員們本身有何轉變,勾起粉絲無限回憶,更追思今日已不在人世的「石內卜」艾倫瑞克曼(Alan Rickman)、「威農姨丈」李查葛瑞夫斯(Richard Griffiths)和「水仙馬份」海倫麥克羅伊(Helen McCrory)等,逼出影迷的眼淚。但所有導演 全部回歸遙想當年拍片過程,一口氣執導後半段所有片集的大衛葉慈(David Yates)卻驚曝,在自己加入要執導「哈利波特:鳳凰會的密令」(Harry Potter and the Order of the Phoenix)之前,卻被告知扮演妙麗的艾瑪華森 (Emma Watson)可能會退出,這是外界首度得知她差點只拍完前四集後就不演了。

艾瑪華森一度考慮退出「哈利波特」系列影片。(路透資料照片)

艾瑪華森回憶自己在「哈利波特」原著上市後,就和弟弟變成粉絲,每天求爸爸念書中的內容,聽得意猶未盡,知道電影版開始選角,就算全無拍片經驗、到現場連收音人員手上拿著的是大麥克風都不曉得,依然一心爭取飾演妙麗,也成功拿下角色,片子推出後更受到全球觀眾的喜愛。然而就是這樣邊拍片、邊念書,讓她很不像大多數同年齡的女生,常在日記裡寫下自己寂寞的心聲,還懷疑是不是以後永遠都這樣?

扮演榮恩的魯伯葛林特(Rupert Grint)透露自己有感覺到艾瑪華森可能有這樣的想法,卻沒有說破,其實他本身也曾有類似的心態,也好奇倘若不是「哈利波特」系列的主角,會不會有不一樣的生活,他覺得他和艾瑪華森以及飾演哈利的丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)都曾有過這階段,各自用不同的步調去調適,丹尼爾雷德克里夫也表示他們相處在一起太久,有時還會彼此靠在對方身上打盹,充滿無比的信任。

這也就是為何,三大主角之間擦不出戀愛火花,因為太像兄弟姊妹,以至於當情節走到榮恩與妙麗的愛火終於爆發、毫無隱藏,魯伯葛林特與艾瑪華森無可避免要有接吻鏡頭,兩人都又緊張又尷尬,丹尼爾雷德克里夫就算沒戲也非要到現場旁觀,被他們抱怨很渾球。

除了一堆昔日的童星主角回歸,片中演正反兩派的資深實力派「佛地魔」雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)、「天狼星」蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)、「貝拉雷斯壯」海倫娜寶漢卡特(Helena Bonham Carter)、「魯休斯馬份」傑森艾薩克(Jason Isaacs)等也都參與錄製,前後四位導演都來共襄盛舉、無一缺席,倘若不是原著作者JK羅琳(J. K. Rowling)只在最剛開始出現了一下下、還是用舊的訪問片段並非新拍攝的內容,詭異的份量不足之外,幾乎可算讓絕大多數「哈利波特」迷滿意,高分過關。

在「哈利波特:神秘的魔法石」扮演奎若教授的伊恩哈特,成為20周年特別節目出場最短的演員。(取材自IMDb)

JK羅琳刻意被淡化,外界曾推測是因為她被跨性別族群抵制的結果,節目推出前兩天,另有報導指是她自己決定不參與,允許製作單位把她的舊訪問剪進去就好,不管是否真實原因,還是讓人感到不太對勁。不過羅琳就算現身再少,也沒有另外一位「哈利波特」影片的老人尷尬—在首集「哈利波特:神秘的魔法石」(Harry Potter and the Philosopher's Stone)扮演奎若教授的伊恩哈特(Ian Hart),片頭就有打出他的名字,也真的有來錄影,結果直到節目快結束、眾卡司輪番發表這系列影片對觀眾、對自己人生的意義,他才終於第一次亮相,講了一句話就又退場,總共出現不到5秒,比JK羅琳的舊訪問總長度還短。