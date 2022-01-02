哈利波特大團圓 艾瑪華森曝拍「這部續集」時差點退出

艾瑪華森差點就不演「哈利波特：鳳凰會的密令」。（取材自IMDb）

備受世界觀眾期待的元旦特別節目「哈利波特 20周年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）已在串流正式推出，超過一小時半的內容，回顧了「哈利波特」電影片系列從首集到最後一集，影片內容風格和演員們本身有何轉變，勾起粉絲無限回憶，更追思今日已不在人世的「石內卜」艾倫瑞克曼（Alan Rickman）、「威農姨丈」李查葛瑞夫斯（Richard Griffiths）和「水仙馬份」海倫麥克羅伊（Helen McCrory）等，逼出影迷的眼淚。但所有導演 全部回歸遙想當年拍片過程，一口氣執導後半段所有片集的大衛葉慈（David Yates）卻驚曝，在自己加入要執導「哈利波特：鳳凰會的密令」（Harry Potter and the Order of the Phoenix）之前，卻被告知扮演妙麗的艾瑪華森 （Emma Watson）可能會退出，這是外界首度得知她差點只拍完前四集後就不演了。

艾瑪華森一度考慮退出「哈利波特」系列影片。（路透資料照片）

艾瑪華森回憶自己在「哈利波特」原著上市後，就和弟弟變成粉絲，每天求爸爸念書中的內容，聽得意猶未盡，知道電影版開始選角，就算全無拍片經驗、到現場連收音人員手上拿著的是大麥克風都不曉得，依然一心爭取飾演妙麗，也成功拿下角色，片子推出後更受到全球觀眾的喜愛。然而就是這樣邊拍片、邊念書，讓她很不像大多數同年齡的女生，常在日記裡寫下自己寂寞的心聲，還懷疑是不是以後永遠都這樣？

扮演榮恩的魯伯葛林特（Rupert Grint）透露自己有感覺到艾瑪華森可能有這樣的想法，卻沒有說破，其實他本身也曾有類似的心態，也好奇倘若不是「哈利波特」系列的主角，會不會有不一樣的生活，他覺得他和艾瑪華森以及飾演哈利的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）都曾有過這階段，各自用不同的步調去調適，丹尼爾雷德克里夫也表示他們相處在一起太久，有時還會彼此靠在對方身上打盹，充滿無比的信任。

這也就是為何，三大主角之間擦不出戀愛火花，因為太像兄弟姊妹，以至於當情節走到榮恩與妙麗的愛火終於爆發、毫無隱藏，魯伯葛林特與艾瑪華森無可避免要有接吻鏡頭，兩人都又緊張又尷尬，丹尼爾雷德克里夫就算沒戲也非要到現場旁觀，被他們抱怨很渾球。

除了一堆昔日的童星主角回歸，片中演正反兩派的資深實力派「佛地魔」雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、「天狼星」蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）、「貝拉雷斯壯」海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）、「魯休斯馬份」傑森艾薩克（Jason Isaacs）等也都參與錄製，前後四位導演都來共襄盛舉、無一缺席，倘若不是原著作者JK羅琳（J. K. Rowling）只在最剛開始出現了一下下、還是用舊的訪問片段並非新拍攝的內容，詭異的份量不足之外，幾乎可算讓絕大多數「哈利波特」迷滿意，高分過關。

在「哈利波特：神秘的魔法石」扮演奎若教授的伊恩哈特，成為20周年特別節目出場最短的演員。（取材自IMDb）

JK羅琳刻意被淡化，外界曾推測是因為她被跨性別族群抵制的結果，節目推出前兩天，另有報導指是她自己決定不參與，允許製作單位把她的舊訪問剪進去就好，不管是否真實原因，還是讓人感到不太對勁。不過羅琳就算現身再少，也沒有另外一位「哈利波特」影片的老人尷尬—在首集「哈利波特：神秘的魔法石」（Harry Potter and the Philosopher's Stone）扮演奎若教授的伊恩哈特（Ian Hart），片頭就有打出他的名字，也真的有來錄影，結果直到節目快結束、眾卡司輪番發表這系列影片對觀眾、對自己人生的意義，他才終於第一次亮相，講了一句話就又退場，總共出現不到5秒，比JK羅琳的舊訪問總長度還短。