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麥莉跨年演唱太忘我 肩帶斷掉 胸前差點春光外洩

記者蘇詠智／綜合報導
麥莉的表演因為上衣出問題，差點就要走光。（取材自Instagram）
麥莉的表演因為上衣出問題，差點就要走光。（取材自Instagram）

迪士尼影集美少女轉型為狂野嗆辣女的麥莉（Miley Cyrus），跨年夜在邁阿密舉辦勁歌熱舞表演，還有「週六夜現場」彼得戴維森（Pete Davidson）助陣主持，NBC現場實況轉播，讓美國東南岸的民眾也有狂歡慶賀的好場所。只不過，她表演向來大膽，這次的跨年夜派對，也是準備了清涼養眼的秀服，結果肩帶斷掉，上衣整個滑下來，差點讓她胸前兩點大曝光。

來源：聯合影音網

過去在盛大表演活動中公然露點的意外，最經典莫過於珍娜傑克森（Janet Jackson）與賈斯汀（Justin Timberlake）在美式足球超級盃中場表演，讓成千上萬觀眾傻眼的「珍奶秀」，事後彼此的事業都一度受挫，忙著澄清該事件絕對是意外、而非事先計畫。

麥莉跨年夜在邁阿密開唱，服裝很清涼。（取材自Instagram）
麥莉跨年夜在邁阿密開唱，服裝很清涼。（取材自Instagram）

麥莉不可能不知道穿得太露又載歌載舞，會有走光的風險，好在她也沒有慌了手腳，當發現衣帶斷掉，就在衣服掉下來之前趕緊伸手按住，唱完歌曲開場的第一段，接著轉身背對觀眾走向後台，靠合音唱完接下來的段落，她趕緊穿上一件紅色外套，走回台前，看來胴體若隱若現，卻沒有立即走光之虞，外界也稱讚她應變得宜，成功挽回局面。

迪士尼 超級盃 足球

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