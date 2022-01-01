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疫情下告別2021 多國跨年活動、慶典一次看

編譯徐榆涵／綜合報導
中國煙台市張燈結彩，喜迎虎年。（Getty Images）
中國煙台市張燈結彩，喜迎虎年。（Getty Images）

世界各國相繼告別2021年，儘管疫情限縮了多國的慶典規模，但仍有不少國家舉辦大型煙火和跨年活動，無懼疫情迎接美好的2022年。

英國

英國倫敦眼著名煙火秀今年因疫情取消，除了大笨鐘照慣例敲響鐘迎新年外，泰晤士河河岸仍小規模施放璀璨煙火，而為了增加可看性，主辦方更出動無人機表演燈光秀。

英國倫敦泰晤士河岸除了煙火，還有無人機表演燈光秀。(歐新社)
英國倫敦泰晤士河岸除了煙火，還有無人機表演燈光秀。(歐新社)

澳洲

雪梨跨年煙火秀被譽為全球10大跨年聖地之一，今年雪梨煙火團隊特別策劃兩場煙火秀，分別在當地時間晚上9點及午夜上演，讓不想熬夜的人也能看到璀璨煙火。

澳洲雪梨跨年煙火秀被譽為全球10大跨年聖地，今年的絢麗美景依舊。（路透）
澳洲雪梨跨年煙火秀被譽為全球10大跨年聖地，今年的絢麗美景依舊。（路透）

俄羅斯

首都莫斯科在台灣時間1日凌晨5時跨年，克里姆林宮前的「紅場」今年施放跨年煙火，但因疫情考量，不開放民眾進場，儘管如此，仍吸引大批民眾湧入附近街道觀賞。

俄羅斯紅場施放跨年煙火，慶祝2022年到來。(Getty Images)
俄羅斯紅場施放跨年煙火，慶祝2022年到來。(Getty Images)

阿拉伯聯合大公國

杜拜今年以「奇蹟之夜」為主題，分別在29個地點辦了36場煙火秀，其中全球最高的「哈里發塔」的煙火表演更是萬眾矚目，此外還有燈光秀和噴泉秀，世界博覽會展場也有一連13個小時的音樂活動，通宵喜迎新年。

阿拉伯聯合大公國大城杜拜的哈里發塔施放跨年煙火。（歐新社）
阿拉伯聯合大公國大城杜拜的哈里發塔施放跨年煙火。（歐新社）

泰國

泰國分別在首都曼谷兩大知名地標暹羅天地與中央世界，舉辦跨年倒數煙火秀，其中在暹羅天地登場的煙火秀，以泰國第一大河昭披耶河岸（湄南河）為背景，由泰國糯米製造的3萬支環保煙火騰空而起。

泰國昭披耶河岸施放跨年煙火，迎接2022。(路透)
泰國昭披耶河岸施放跨年煙火，迎接2022。(路透)

日韓

由於南韓疫情嚴重，最具代表性的普信閣跨年敲鐘儀式也連續第二年線上播放影片舉辦，加上寒流影響，首爾市中心毫無新年氣氛，不少民眾選擇在家跨年; 日本東京「澀谷年末倒數活動」雖然已連續兩年停辦，但街頭和市區仍擠滿大量人潮。

日本大型跨年活動雖因為疫情取消，但東京澀谷街頭仍擠滿歡慶新年的民眾。(美聯社)
日本大型跨年活動雖因為疫情取消，但東京澀谷街頭仍擠滿歡慶新年的民眾。(美聯社)

疫情 泰國 英國

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