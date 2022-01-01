今年最可看流星雨 「象限儀座流星雨」這時間觀測最佳

流星示意圖。(Pexels／Neale LaSalle)

根據美國流星學會，三大流星雨之首的「象限儀座流星雨」（Quadrantids）將在1月2日至3日的晚間達到高峰，每小時可觀測到破百顆，且當天逢朔無月，觀察條件極優。

美國流星學會表示，象限儀座流星雨最好從北半球觀看，有可能成為今年最強的陣雨之一。不過，跟其他流星雨比起來，象限儀座流星雨的觀測時間短暫，僅約6個小時，且常常受到北半球惡劣的冬季氣候影響。

根據美國流星學會，北美地區觀看象限儀座流星雨的最佳機會是在高峰夜的黎明前，約在當地時間凌晨2時後。

學會也建議，在無光害且空曠的地方觀測最佳，並往東北方向的半空高度觀測，時間最好超過1小時，當眼睛習慣黑暗後才能看到更明顯的流星雨。流星雨雖然會活動到1月16日，但高峰期過後，活動會減弱到難以觀測。

中央社引述台北天文館報導，象限儀座流星雨的流星速度中等，特點是常出現明亮帶有色彩的火流星；這次相對於受月光影響的8月英仙座與12月雙子座流星雨更精彩可期，可說是今年觀察條件最佳的大型流星雨。

台北天文館表示，現代星座盤上是找不到象限儀座的，因為這個於18世紀所畫訂的星座現今已不再使用，其位置大約在武仙座（Hercules）、牧夫座（Boötes）和天龍座（Draco）之間；而象限儀座流星雨較少被觀察，原因之一是其極大持續時間僅數小時，另一個原因則是冬季寒夜令人卻步。