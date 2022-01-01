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紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

港警揚言 不排除「立場新聞」還有更多人會被捕

從面相也能看「犯太歲」 臉上出現痣、疤、痘要留意

湯鎮瑋
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

1952年出生（民國41年次） 屬龍

面相犯太歲：地閣

注意事項：在地閣（即下巴）出現痣、疤、痘時，要特別留意田宅家產的變動，及與晚輩相處不融洽的情境。

1962年出生（民國51年次） 屬虎

面相犯太歲：承漿

注意事項：在承漿（即嘴唇下方凹陷處）出現痣、疤、痘時，要特別留意飲食健康，養生為要。

1963年出生（民國52年次） 屬兔

面相犯太歲：水星

注意事項：在水星（即唇口）出現痣、疤、痘時，要特別留意說話藝術及與人談判技巧，以免禍從口出。

1972年出生（民國61年次） 屬鼠

面相犯太歲：人中

注意事項：在人中（即連接鼻口的凹陷處）出現痣、疤、痘時，要特別留意需理智行事，以防騙財騙色。

1974年出生（民國63年次） 屬虎

面相犯太歲：準頭

注意事項：在準頭（即鼻尖）出現痣、疤、痘時，要特別留意賺錢或理財能力受到影響，財運狀況較差。

1978年出生（民國67年次） 屬馬

面相犯太歲：壽上

注意事項：在壽上（即鼻尖上方）出現痣、疤、痘時，要特別留意切莫冒險投機，以免財務虧損或糾紛。

1979年出生（民國68年次） 屬羊

面相犯太歲：年上

注意事項：在年上（即鼻尖上方較靠近山根）出現痣、疤、痘時，要特別留意家人或伴侶的身體健康狀況。

1982年出生（民國71年次） 屬狗

面相犯太歲：山根

注意事項：在山根（即鼻梁起點）出現痣、疤、痘時，要特別留意財運不理想，應轉攻為守。

1995年出生（民國84年次） 屬豬

面相犯太歲：印堂

注意事項：在印堂（即兩眉中間處）出現痣、疤、痘時，要特別留意容易有心想事不成的狀況。

1998年出生（民國87年次） 屬虎

面相犯太歲：中正

注意事項：在中正（即兩眉中間之上）出現痣、疤、痘時，要特別留意工作上易遇小人阻礙，少見貴人提攜。

2001年出生（民國90年次） 屬蛇

面相犯太歲：司空

注意事項：在司空（即接近額頭中央處）出現痣、疤、痘時，要特別留意沒有長輩緣、上司緣，少有晉升或受到賞識的機會。

2004年出生（民國93年次） 屬猴

面相犯太歲：天庭

注意事項：在天庭（即額頭上方）出現痣、疤、痘時，要特別留意常犯小人、易受傷、多是非。

2007年出生（民國96年次） 屬豬

面相犯太歲：天中

注意事項：在天中（即額頭上方）出現痣、疤、痘時，要特別留意課業學習容易分心，功名運受到阻礙。

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