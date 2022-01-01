從面相也能看「犯太歲」 臉上出現痣、疤、痘要留意

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

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1952年出生（民國41年次） 屬龍

面相犯太歲：地閣

注意事項：在地閣（即下巴）出現痣、疤、痘時，要特別留意田宅家產的變動，及與晚輩相處不融洽的情境。

1962年出生（民國51年次） 屬虎

面相犯太歲：承漿

注意事項：在承漿（即嘴唇下方凹陷處）出現痣、疤、痘時，要特別留意飲食健康，養生為要。

1963年出生（民國52年次） 屬兔

面相犯太歲：水星

注意事項：在水星（即唇口）出現痣、疤、痘時，要特別留意說話藝術及與人談判技巧，以免禍從口出。

1972年出生（民國61年次） 屬鼠

面相犯太歲：人中

注意事項：在人中（即連接鼻口的凹陷處）出現痣、疤、痘時，要特別留意需理智行事，以防騙財騙色。

1974年出生（民國63年次） 屬虎

面相犯太歲：準頭

注意事項：在準頭（即鼻尖）出現痣、疤、痘時，要特別留意賺錢或理財能力受到影響，財運狀況較差。

1978年出生（民國67年次） 屬馬

面相犯太歲：壽上

注意事項：在壽上（即鼻尖上方）出現痣、疤、痘時，要特別留意切莫冒險投機，以免財務虧損或糾紛。

1979年出生（民國68年次） 屬羊

面相犯太歲：年上

注意事項：在年上（即鼻尖上方較靠近山根）出現痣、疤、痘時，要特別留意家人或伴侶的身體健康狀況。

1982年出生（民國71年次） 屬狗

面相犯太歲：山根

注意事項：在山根（即鼻梁起點）出現痣、疤、痘時，要特別留意財運不理想，應轉攻為守。

1995年出生（民國84年次） 屬豬

面相犯太歲：印堂

注意事項：在印堂（即兩眉中間處）出現痣、疤、痘時，要特別留意容易有心想事不成的狀況。

1998年出生（民國87年次） 屬虎

面相犯太歲：中正

注意事項：在中正（即兩眉中間之上）出現痣、疤、痘時，要特別留意工作上易遇小人阻礙，少見貴人提攜。

2001年出生（民國90年次） 屬蛇

面相犯太歲：司空

注意事項：在司空（即接近額頭中央處）出現痣、疤、痘時，要特別留意沒有長輩緣、上司緣，少有晉升或受到賞識的機會。

2004年出生（民國93年次） 屬猴

面相犯太歲：天庭

注意事項：在天庭（即額頭上方）出現痣、疤、痘時，要特別留意常犯小人、易受傷、多是非。

2007年出生（民國96年次） 屬豬

面相犯太歲：天中

注意事項：在天中（即額頭上方）出現痣、疤、痘時，要特別留意課業學習容易分心，功名運受到阻礙。