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新加坡首隻熊貓寶寶取名「叻叻」 30日亮相

中央社新加坡29日專電
在新加坡出生的首隻大熊貓寶寶叻叻30日在河川生態園首次與民眾見面。新華社
在新加坡出生的首隻大熊貓寶寶叻叻30日在河川生態園首次與民眾見面。新華社

新加坡河川生態園的大熊貓「凱凱」、「嘉嘉」日前升格當爸媽，迎來首個寶寶。這是首個在星國出生的大熊貓寶寶，29日公布取名「叻叻」，30日起將正式亮相，與民眾相見歡。

13歲的「凱凱」與12歲的「嘉嘉」於2012年9月來到新加坡，歷時7年多的努力，終於在今年七夕情人節升格當爸媽，迎來首個寶寶。

「嘉嘉」於8月14日產下一隻雄性大熊貓寶寶，名字29日正式公布。綜合星媒報導，萬態保育集團日前公布5個入圍的名字，包括宏宏、叻叻、新樂和新緣等，由民眾票選，最後「叻叻」勝出，獲得最高票。

「叻」源自石叻坡，是新加坡的舊稱，也與「樂」同音，有「快樂」的含義。

4個多月大的「叻叻」重約9.5公斤，身長79公分左右，已慢慢長出乳牙，也開始啃咬竹子及竹葉；目前和「嘉嘉」住在河川生態園未對外開放的區域。

大熊貓寶寶名字揭曉後，萬態保育集團在臉書發文表示，「叻叻」正準備與民眾見面，自30日起，每天開放2個時段讓民眾一窺「叻叻」的模樣，每次亮相時間約20至30分鐘。

新加坡副總理王瑞杰與中國國務院副總理韓正29日在新中雙邊合作聯合委員會線上會議上，一同揭曉大熊貓寶寶的名字。

2009年，時任中國國家主席胡錦濤訪問新加坡時表示，為慶祝中國及新加坡建交20週年，中國將出借一對熊貓給星國。

「凱凱」、「嘉嘉」於2012年抵達新加坡，租借期為10年。當地媒體報導，萬態保育集團正與中方討論，盼讓這對熊貓在新加坡停留更久，再拚第2胎。

在新加坡出生的首隻大熊貓寶寶叻叻30日在河川生態園首次與民眾見面。新華社
在新加坡出生的首隻大熊貓寶寶叻叻30日在河川生態園首次與民眾見面。新華社

新加坡 國務院 入圍

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