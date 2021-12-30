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洪災飢荒、AI崛起、小行星撞擊…2022年的驚世預言

編譯周辰陽／即時報導
每日郵報指諾斯特拉達姆士似乎也預測地球將受到小行星撞擊，引發火災、毀滅與大規模死亡。但目前尚不清楚何時將發生此一所謂的「天石」撞擊與他筆下將從天而降的「大火」。(Getty Images)
每日郵報指諾斯特拉達姆士似乎也預測地球將受到小行星撞擊，引發火災、毀滅與大規模死亡。但目前尚不清楚何時將發生此一所謂的「天石」撞擊與他筆下將從天而降的「大火」。(Getty Images)

世界即將揮別2021年和邁入2022年，新的一年又將發生什麼事情？每日郵報日前整理16世紀法國占星家兼醫師諾斯特拉達姆士（Nostradamus）對未來的部分預言，提出全球將遭受小行星撞擊、洪災、毀滅整個國家的乾旱及未來的大規模飢荒，甚至是AI技術的崛起。

諾斯特拉達姆士獲稱為「末日先知」（Prophet of Doom），於1555年出版以942首四行體詩為特色、據稱預見未來的知名預言書《百詩集》（Les Prophéties）。

根據報導，諾斯特拉達姆士受到聖經文本和瘟疫經歷的啟發，預言集中於饑荒與悲傷。如《百詩集》的一首四行體詩像是預測氣候變遷將變得非常惡劣，飆高的溫度會令海裡的魚「半熟」（Half cooked），隨後暗示人類最終將長達40年看不到雨，當最終下雨時，將有著毀滅國家的「大洪水」（Great floods）。

每日郵報指16世紀法國占星家兼醫師諾斯特拉達姆士在《百詩集》預測氣候變遷將變得非...
每日郵報指16世紀法國占星家兼醫師諾斯特拉達姆士在《百詩集》預測氣候變遷將變得非常惡劣，飆高的溫度會令海裡的魚「半熟」，隨後暗示人類最終將長達40年看不到雨，當最終下雨時，將有著毀滅國家的「大洪水」。(美聯社)

每日郵報指出，考慮到世界各國近年見到的破紀錄熱浪、野火、洪水和旱災來襲，可能就是諾斯特拉達姆士預測沸騰海水和聖經級洪災或許會出現在未來的警告信號。

諾斯特拉達姆士似乎也預測地球將受到小行星撞擊，引發火災、毀滅與大規模死亡。但從天文學家的預測來看，目前尚不清楚何時將發生此一所謂的「天石」（Celestial stone）撞擊與諾斯特拉達姆士筆下將從天而降的「大火」（Great fire）。

《百詩集》的另一首四行體詩則似乎指向預言通膨引起全球性飢荒，隨著人們爭奪受氣候變遷影響的自然資源，大規模飢荒也將目睹衝突上升，並暗示人類永遠不會學習，價格將持續上揚，以至於許多人都餓死了。

每日郵報還指出，諾斯特拉達姆士似乎預測到AI的興起，暗示人類將經由AI技術的崛起...
每日郵報還指出，諾斯特拉達姆士似乎預測到AI的興起，暗示人類將經由AI技術的崛起變得「不朽」，但《百詩集》的四行體詩向來寫得很模糊，目前也沒有證據顯示預言真的應驗。(Getty Images)

每日郵報還指出，諾斯特拉達姆士似乎預測到AI的興起，暗示人類將經由AI技術的崛起變得「不朽」（Immortal）。然而，《百詩集》的四行體詩向來寫得很模糊，目前也沒有證據顯示預言真的應驗，但因為內容完全開放解釋，又能意味著任何事情，讓《百詩集》在出版400多年後仍廣受歡迎。

諾斯特拉達姆士《百詩集》的一首四行體詩似乎指向預言通膨引起全球性飢荒，隨著人們爭...
諾斯特拉達姆士《百詩集》的一首四行體詩似乎指向預言通膨引起全球性飢荒，隨著人們爭奪受氣候變遷影響的自然資源，大規模飢荒也將目睹衝突上升，並暗示人類永遠不會學習，價格將持續上揚，以至於許多人都餓死了。(Getty Images)

AI 洪水 氣候變遷

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