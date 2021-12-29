搶購上海迪士尼限量玩偶 遊客排隊繞湖2圈、憋到尿血

網友拍攝凌晨3時上海迪士尼外長長的排隊搶購玩偶人龍。（取材自微博）

上海29日凌晨出現0度以下的低溫 ，上海迪士尼 卻湧現近5000人人龍，搶購限量達菲熊玩偶。有帶著小孩子夜排的媽媽；在商店為了搶貨大打出手；排隊憋到尿血被公安 拉走；開園百米衝刺萬人馬拉松；買不到的當場下跪，難以想像的場景發生在全世界最快樂的上海迪士尼。

據報導，這套玩偶售價約人民幣2000元（約313美元），但二手市場已炒到近9000元人民幣（約1412美元）。

上海迪士尼於12月27日、28日，開放之前參加線上抽籤並幸運中籤的民眾優先購買「2021達菲和朋友們聖誕系列商品」，剩餘庫存則於29日，在上海迪士尼的3個商店中，供一般民眾購買。一共6款玩偶與6組鑰匙圈，嚴格限制每人每款限購2件，直到庫存售完為止。

綜合每日經濟新聞、上觀新聞報導，雖然官方祭出限購政策，仍無法控制民眾搶購的熱潮，29日凌晨3時，上海迪士尼外已出現超過5000人的排隊人潮，不畏0度低溫，只為等開園後，衝進園區內指定商店購買商品。

不少排隊的民眾在抖音、小紅書、微博等社交平台上，發布了身穿厚重冬衣排隊人潮的照片或影片。

報導有引述一名上午在現場排隊的民眾表示，隨著時間越接近開園，排隊人潮越來越多，現場甚至傳出進入然區後還要排5到8小時才能進入園區的商店，而且無法保證一定能買到自己想要的產品。

這名民眾表示，由於排隊購買商品的人潮太多，甚至影響到單純想到園區遊玩的民眾，「早上開園後，曾一度暫時停止了園外的遊客入園。不少買了票卻無法入園的民眾在現場鼓譟，要求退票」。

根據網友上傳的視頻，疑似有遊客因排隊不敢去廁所，最終沒有買到精神崩潰，直呼「憋到尿血」。有網友發視頻稱，凌晨5點的上海迪士尼外，遊客排隊已繞湖邊兩圈有餘。

報導提到，這套商品引起搶購，除了愛好者想要收藏外，市場上的二手價格被炒高也是原因之一。這個系列共6個玩偶加6個鑰匙圈，整體售價為2148元(人民幣，下同)，但在二手市場，整套商品已被炒到至少8500元。

事實上，這並非近期上海迪士尼的商品被投機客與黃牛盯上。今年9月間上海迪士尼獨家發售達菲家族的新角色「玲娜貝兒」玩偶，兩種款式價格分別為139元和219元，但隨後在二手市場上被炒至一套6000元。

官媒人民日報近日甚至刊發評論示警，「IP魅力轉化成商業價值，也要警惕過度行銷和飯圈思維帶來的不良後果。」