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跟辣模聊天調情？成人網男小編曝內幕：私訊都我在回

編譯中心／綜合報導
許多成人情色網女模雇用小幫手回粉絲私訊。圖為示意圖，非當事人。（取材自ingimage）
許多成人情色網女模雇用小幫手回粉絲私訊。圖為示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

男性雜誌「MEL Magazine」報導，成人情色網OnlyFan上的許多大咖女模，雇用小幫手回應粉絲露骨的私訊。

雖然OnlyFan規定「不能多人共用密碼」，一位化名為勞拉（Lara）的前性工作者表示：「我認識的OnlyFan創作者，幾乎都會外包這項業務。」

勞拉解釋當粉絲數達到某個數量，創作者會無暇處理大量私訊。但在OnlyFans粉絲數排名前1%的莎拉（Sarah，化名）提到，自己仍會親自管理帳戶：「每天會收到至少100條私訊，但我仍盡量親自回覆，不外包給管理團隊或雇用小編。」

不過莎拉也說，知名創作者雇用小編或調情高手（sexter，意指發送挑逗短訊的人）是常態：「團隊全天候待命，很多成員是男性。」莎拉點出時間管理的難處：「我大可花所有時間跟粉絲聊天。但這樣就無暇拍攝照片或影片了。」

一名男子本月也在社群平台透露自己在OnlyFans上替女模們管理帳號。他說：「我會得到男粉絲的小費，有時一次能拿100到400美元。下次你發私訊給女模時，記住你可能是在和我說話。」他還透露若是剛加入OnlyFans的女模，會跟他分紅30%。

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