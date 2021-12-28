我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉發布煽動刊物 何韻詩等立場新聞6高層遭捕

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

「重新定義現代棒球」大谷翔平當選AP年度運動員

中央社／洛杉磯28日專電
美聯社今天宣布，日本棒球明星大谷翔平獲選年度最佳男性運動員獎，報導回顧大谷翔平這個球季場上及場下帶來的效應，稱他「重新定義現代棒球」。(美聯社)
美聯社今天宣布，日本棒球明星大谷翔平獲選年度最佳男性運動員獎，報導回顧大谷翔平這個球季場上及場下帶來的效應，稱他「重新定義現代棒球」。(美聯社)

美聯社（AP）今天宣布，日本棒球明星大谷翔平獲選年度最佳男性運動員獎，報導回顧大谷翔平這個球季場上及場下帶來的效應，稱他「重新定義現代棒球」。

美聯社1931年起，每年選出年度男性及女性運動員各一，歷年絕大多數是美國運動員，但也有少數外國運動員獲獎。今年大谷翔平及去年最佳女性運動員大坂直美都是日本籍。台灣田徑女將紀政1970年獲獎。

美聯社在公布得主的報導指出，大谷翔平2021年球季的成就「重新定義現代棒球，吸引全世界目光」；尤其在體育界，眾家好手使盡全力一點一點創造顛峰，但大谷翔平卻能一舉締造前人無法做到的事。

報導形容，大谷翔平身兼強力重砲與主戰投手的二刀流壯舉，讓紀錄人員忙壞了；「整個夏天，棒球史專家和記錄人員全都埋首於塵封多年的紀錄簿裡，忙於回顧20世紀早期的棒球史，只為了確定大谷翔平又破了什麼紀錄」。

大谷翔平全票當選美國聯盟年度最有價值球員（MVP），同時是打擊銀棒獎得主，敲46支全壘打在全大聯盟排名第3，快腿跑出26次盜壘成功；當投手23場投130.1局，繳出9勝2敗、防禦率3.18，飆156次三振。

洛杉磯天使總教練麥登（Joe Maddon）說：「他正在做我們一生從沒見過的事，投球和打擊都達最高水準。他比其他人做得更多，同時也幾乎比所有人、比當今棒球界最好的球員都做得更好。他打的是同樣的比賽，但同時有不同玩法。」

3屆美聯MVP得主的隊友楚勞特（Mike Trout）形容大谷的表現「超級精彩」。他說：「我好幾次感覺自己好像回到少棒時代。看著一個選手主投八局、敲全壘打、盜壘，接著還去守外野，這真是不可思議。」

除了大谷在球場上的成績前所未見，報導也提到他樸實無華的獨特魅力，為棒球帶來化學變化，「儘管大谷翔平的個性溫和謙虛，心思只專注在棒球上，但仍然成為全世界棒球界的焦點人物」。

報導形容，大谷翔平無論在日本或美國，場下都過著簡單的生活，當他的眾多壯舉受到世界注目，他的回應一方面親切有禮，另一方面又擁有不露鋒芒的自信心。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）認為，大谷翔平讓棒球比賽重拾魅力，他說：「我從來沒看過球迷這麼早到球場，然後一直待到最後。這就是他所帶來的效應。我超愛。他在投手丘上幾乎每一球，你都可以聽到球迷哇、啊的呼聲，我認為這對棒球是好事。」

美聯社今天宣布，日本棒球明星大谷翔平獲選年度最佳男性運動員獎，報導回顧大谷翔平這...
美聯社今天宣布，日本棒球明星大谷翔平獲選年度最佳男性運動員獎，報導回顧大谷翔平這個球季場上及場下帶來的效應，稱他「重新定義現代棒球」。(美聯社)
美聯社今天宣布，日本棒球明星大谷翔平獲選年度最佳男性運動員獎，報導回顧大谷翔平這...
美聯社今天宣布，日本棒球明星大谷翔平獲選年度最佳男性運動員獎，報導回顧大谷翔平這個球季場上及場下帶來的效應，稱他「重新定義現代棒球」。(路透)

大谷翔平 運動員 日本

上一則

親子間如何建立良好的關係與信任？

下一則

別跳槽去Meta 蘋果發放「高額股票」慰留工程師

延伸閱讀

MLB／擊敗各運動傳奇巨星…媒體：大谷MVP 史上最偉大

MLB／擊敗各運動傳奇巨星…媒體：大谷MVP 史上最偉大
MLB／大谷翔平「人臉攻占」全美地圖 高人氣輾壓群雄

MLB／大谷翔平「人臉攻占」全美地圖 高人氣輾壓群雄
MLB／「三刀流」好手加盟 與大谷翔平共舞

MLB／「三刀流」好手加盟 與大谷翔平共舞

MLB／經典賽納入大谷翔平？日本隊教頭點出可能性

MLB／經典賽納入大谷翔平？日本隊教頭點出可能性

熱門新聞

德國女模艾蕾娜耶爾迪茲因為試穿伴娘服太好看，被新娘要求「別來婚禮」。（取材自Instagram@alenayildiz）

身材太好被新娘取消伴娘資格 女模傻眼：禮服妳選的

2021-12-26 01:21
國際航空公司醫學顧問警告，隨著變種病毒Omicron現跡並漸漸成為主流變異株，搭乘飛機的旅客在旅途中染疫的風險是先前的兩到三倍。（美聯社）

搭機染Omicron風險是Delta 2到3倍 防疫這幾點快學起來

2021-12-22 03:21
日本網友養大白熊犬才6個月，就長到相當驚人的尺寸。（取材自推特）

大白熊犬養6個月「大到難以出門散步」 網：這是熊吧

2021-12-23 18:58
美國有名婦女日前自歐洲返回美國，原本行李內裝有價值超過3000美元的禮物，不過抵達後竟然發現裡面的東西被「大量狗糧」取代。歐新社

被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」

2021-12-27 02:18

不起眼包裹躺在學校幾個月 竟是神秘金主捐贈整箱現鈔

2021-12-22 06:07
一名女網友發現氣泡紙包著玻璃瓶蓋，就能輕鬆地打開。 (取材自臉書)

玻璃瓶蓋老是打不開 裹「這種紙」輕鬆開罐

2021-12-23 23:57

超人氣

更多 >
為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？
IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢

IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水