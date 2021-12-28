影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

美國達美航空23日一班佛州坦帕飛往亞特蘭大的客機發生「不守規矩」的女乘客跟另一名男乘客起口角，隨後更朝著對方吐口水及出拳毆打他的頭部。據報導，這名女乘客在飛機降落後，隨即遭亞特蘭大警方逮捕及移交聯邦調查局。翻攝自YouTube、Instagram

美國達美航空（Delta）23日一班佛州坦帕（Tampa, FL）飛往亞特蘭大 的客機發生「不守規矩」的女乘客跟另一名男乘客起口角，更朝著對方吐口水及出拳毆打他的頭部。根據今日美國報與CNN報導，當飛機一降落，這名女子就被亞特蘭大警方逮捕及移交聯邦調查局（FBI ）。

根據陳述狀，當事人是51歲的康沃爾（Patricia Cornwall）。遭攻擊的男性乘客透過電話告訴FBI探員，康沃爾當時正從達美航空2790航班後方的洗手間要返回座位，卻被推著餐車進行飲料服務的空服員擋住去路。

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB — ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) December 25, 2021

陳述狀指出，康沃爾要求空服員幫忙她找到自己的座位，但她聽到空服員要她先找一個空座位坐好時，卻回嘴稱「我是什麼蘿莎．帕克斯（搭公車拒絕讓坐給白人的非裔民權運動傳奇人物）嗎？」，男性乘客當即開砲，指「這是一個不適當的發言，她『不是黑人…這裡不是阿拉巴馬，這裡不是公車」，並告訴康沃爾，「坐下，白人大媽」。

從據稱同機目擊者拍攝影片可見，康沃爾站在男乘客的斜前方，將自己的口罩 拉下來，卻大吼大叫要男乘客戴上口罩，男乘客自稱正在吃喝而不用戴口罩。雙方進行著夾雜粗口、叫囂與辱駡的激烈言詞交鋒，男乘客隨後暴出陳述狀寫的「坐下，白人大媽」，一位空服員試圖化解爭端，並要求康沃爾依規定戴上口罩。

據報導，康沃爾稱男乘客戴上口罩的話，她就會戴上自己的口罩，接著對男乘客大吼「戴上口罩」，男乘客則回吼「妳才戴上口罩，X人（b****）！」。

影片隨後可見康沃爾一巴掌打過去，男乘客則食指指向康沃爾、喊著「妳就要坐牢了」。雙方的口頭爭執越演越烈，康沃爾不停動手動腳，還對著男乘客吐口水，空服員與同機乘客則先後試圖把她架離。

康沃爾27日下午首度在聯邦法庭出庭應訊，主審的聯邦治安法官布萊（Christopher Bly）裁定保釋金2萬美元，有條件准許她搭機返回加州洛杉磯的家，委任律師則證實達美航空將她打進黑名單。

報導指布萊法官下令，除了搭機返家外，康沃爾交保在外期間不准搭乘飛機、巴士或火車等任何州際商務載具旅行。如果被裁定A級輕罪成立，康沃爾可能要面對最高一年有期徒刑與10萬美元罰金。