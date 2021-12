影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

美國達美航空(Delta)23日一班佛州坦帕(Tampa, FL)飛往亞特蘭大 的客機發生「不守規矩」的女乘客跟另一名男乘客起口角,更朝著對方吐口水及出拳毆打他的頭部。根據今日美國報與CNN報導,當飛機一降落,這名女子就被亞特蘭大警方逮捕及移交聯邦調查局(FBI )。

根據陳述狀,當事人是51歲的康沃爾(Patricia Cornwall)。遭攻擊的男性乘客透過電話告訴FBI探員,康沃爾當時正從達美航空2790航班後方的洗手間要返回座位,卻被推著餐車進行飲料服務的空服員擋住去路。

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB