出錯誰負責？ 中國開發出「AI檢察官」 聲稱準確率逾97%

港媒報導，中國一個研究團隊宣布成功開發出「世界第一」運用人工智慧（AI）起訴犯罪民眾的機器，但一位受訪的檢察官對此仍持保留餘地，並質疑「出錯誰負責？」。路透

香港南華早報日前報導，中國一個研究團隊宣布成功開發出「世界第一」運用人工智慧（AI ）起訴犯罪民眾的機器。儘管研究人員聲稱「AI檢察官 」根據案件口頭描述提告的準確率可超過97%，一位受訪的檢察官對此仍持保留餘地，並質疑「出錯誰負責？」

「AI檢察官」是由中國最大、最繁忙地方檢察機關的上海市浦東新區人民檢察院（Shanghai Pudong People's Procuratorate）打造與測試。計畫首席科學家、中國科學院大數據挖掘與知識管理重點實驗室主任石勇教授表示，這科技能夠減輕檢察官的日常工作量，讓他們專注於更困難的案件。石勇團隊在一篇本月刊登的論文指出，「此系統一定程度上能在決策過程取代檢察官」。

據報導，石勇團隊開發的「AI檢察官」能在一台桌上型電腦運作，可根據取自人工生成案例描述文本的1000個「表徵」正式起訴每一位嫌犯，目前已能辨認和正式起訴上海最常見的8種罪名，分別是信用卡詐欺 、經營賭博活動、危險駕駛、故意傷害、妨礙公務、竊盜、詐欺和「尋釁滋事」此一常用於打壓異議的包羅萬象罪名。

雖然石勇團隊稱「AI檢察官」很快就會隨著升級而變得更強大，將能夠認出較不常見的犯罪，並對一名嫌犯提出多項起訴，但一位不具名受訪的廣州市檢察官對此有些顧慮，「從技術的角度來看，97%的準確率可能很高，但總是會有可能出錯。當事情發生了，誰將承擔責任？檢察官、機器或演算法的設計者？」

此外，AI直接參與到決策過程也可能影響人類檢察官的自主性。受訪的檢察官指出，大多數檢察官並不想見到電腦科學家「干預」司法判決。同時，「AI檢察官」只能根據以往經驗提告，無法在不斷變化的社會環境預知輿論對案件的反應。這位檢察官說，「AI可能有助偵測錯誤，但不能取代人類做決定」。