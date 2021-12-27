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史上最大禮 丹佛博物館收到2500萬匿名捐款 員工樂翻了

聯合新聞網 / 綜合報導
博物館收到2500萬美元的匿名捐款。取材自臉書
博物館收到2500萬美元的匿名捐款。取材自臉書

美國丹佛自然科學博物館（Denver Museum of Nature & Science）及旗下基金會日前收到高達2500萬美元的匿名捐款，為該機構過去121年最大的「禮物」。

博物館表示，捐款的10%將用於博物館的人事費、設備和活動費。其餘90%則會成為基金會的留本基金（endowed fund）。每年還會提撥部分費用當作博物館修護經費。

博物館館長史帕克斯（George Sparks）提到員工們對捐贈者的樂善好施感到驚訝：「捐款將大幅提升館藏修護工作的效能。」

博物館人類學主任兼考古學高級策展人納什（Stephen E. Nash）則說，這份大禮拉抬博物館工作到新的境界：「捐款將讓本館成為國內外文物保護的領導者。」

一名博物館員工也在社群平台表達內心的喜悅：「收到善款的當天，全館上下都樂翻了！好幾個部門因此有了雄厚資金能全力展開挖掘工作，並能深入研究當前的館藏。目前在館內僅展出館藏的0.1%，未來將向世人展示更多新發現！」

博物館科學部門收藏並保管430萬件文物和標本組成的自然歷史收藏品，包括考古學、民族學、地質學、古生物學、健康科學、動物學和檔案學中具有科學和文化意義的物件。學者、當地相關社群、藝術家、學生和公私立團體也會使用這些館藏。

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