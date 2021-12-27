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史景遷「讓西方愛上中國史」許倬雲曾讚「說故事天才」

記者何定照／台北報導
耶魯大學歷史系教授史景遷（左）與妻金安平（右）曾赴台訪問。（本報系資料照片）
耶魯大學歷史系教授史景遷（左）與妻金安平（右）曾赴台訪問。（本報系資料照片）

以中國史研究書寫聞名的美國史學家史景遷12月25日辭世，享壽85歲。與他在美結緣的台灣中研院副院長黃進興說，史景遷不但是讓中國史打入西方歷史學術研究主流的重要人物，更是奠定中國史書寫「敘事轉向」的靈魂人物，讓西方大眾讀者也時興讀中國史。

史景遷出生英國，就讀劍橋大學時開始關注中國史，1959年赴美耶魯大學讀碩士，後跟隨明清史學者房兆楹做博士論文，其漢名就是房兆楹命名，意為「景仰司馬遷」。之後史景遷長年在耶魯任教，妻子金安平來自台灣，也善於用敘事手法寫歷史，名作包括「合肥四姐妹」等。

黃進興說，史景遷才分、文采都甚高，早年美國歷史研究以美國史、歐洲史研究為主，史景遷突破研究領域門戶之見，讓中國史研究也進入西方歷史研究主流。2004年，史景遷更繼費正清後，再次以中國史研究學者身分獲選為美國歷史學會會長，凸顯中國史地位。

史景遷最為所知的則是善於以文學之筆寫歷史，著有「追尋現代中國」等14本中國主題著作。黃進興說，史景遷早期著作如「康熙與曹寅」還較學術性，但到「婦人王氏之死」等，已擅透過用個人傳記手法，把大時代講得活靈活現。中研院院士許倬雲也曾稱史景遷是「最會說故事的人」。

今年8月辭世的余英時與史景遷是好友，在近月出版的「余英時談話錄」中，余英時述及兩人交誼，並稱史景遷有講故事的天賦，「這是天才」。余英時並讚史景遷能想問題，能抓到歷史上很有趣又很重要的東西，研究也有深度。

黃進興說，史景遷凸顯文采的重要性，「歷史為何沒人讀，就是因為沒廣大讀者看」。但他也感嘆史景遷的學問欣賞容易，很難學，沒有後人，「他是孤行獨市」。另因史景遷所呈現歷史都是整體圖像，後人很難徵引。

史景遷和台灣脈絡不淺，除了太太來自台灣，也曾受邀來台講座數次，在耶魯教過的台灣學生包括台大歷史系教授陳弱水和已辭世的史語所研究員康樂。

余英時 耶魯大學 英國

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