日本滋賀降雪破紀錄暴增3550％ 電車門打開都是雪

日本滋賀縣降下破紀錄大雪，網友搭乘電車時，發現月台上堆滿了厚重的積雪。取材自推特

強烈冷氣團襲擊日本 ，各地都出現驚人的降雪 狀況。特別是在滋賀縣，降雪幅度更是創下新高，除了影響當地的交通安全之外，更出現了許多令人難以想像的景象。

根據日本媒體「京都新聞」報導，滋賀縣彥根市在27日早上8時，積雪來到71公分。和往年約僅有2公分相比，可說是成長了3550％之多，26日的降雪量也是史上新高。然而氣象台卻預估，認為入夜後的暴雪將持續增強，因此積雪紀錄恐怕還會再提升。

報導指出，這個大雪造成了市內的國道8號發生堵塞情形，目前相關單位已經管制這段約50公里的道路，進行除雪及救援作業，尚未確認何時能夠解除封鎖。

日本推特 網友「Asinkaisoku」更分享照片，表示他搭電車行經彥根市內的河瀨車站時，只見車門外的月台上，堆著滿滿的積雪。仔細一看，還能觀察到積雪上沾有人的足跡，代表之前已經有乘客碰到同樣的狀況，但也只能選擇踩在積雪中離開。

許多網友見照紛紛表示「太扯了吧」、「日本啊，這就是現在的滋賀縣」、「琵琶湖那邊的雪超誇張」、「這樣開門沒問題嗎」、「完全感受到了絕望」、「太難下車了吧」、「已經完全超乎我的理解了」、「我以前在這車站上下班的，從沒看過這種景象」、「北海道也從沒看過這種狀況」、「大家要來是沒問題啦，只是可能回不去喔」。