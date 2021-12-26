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王力宏鐵粉曬收藏品驚呆全網 連奶茶鋁箔包都有

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏粉絲曬出所有收藏的周邊商品。取材自PTT
王力宏粉絲曬出所有收藏的周邊商品。取材自PTT

金曲歌王王力宏爆出外遇、嫖妓、約砲等事蹟，優質偶像的形象徹底毀滅，有身為王力宏歌迷的網友曬出收藏的周邊商品，包括25張專輯、雜誌、扇子、帽子、衣服，甚至連王力宏代言的各種立頓奶茶紙盒都有收藏，網友直呼他真的是「鋼鐵宏粉」。

PTT網友貼出他收藏的許多王力宏周邊商品，包括25張專輯，其中「改變自己」三版都有買，「改變自己」、「十八般武藝」等專輯也都有王力宏簽名，還有多本王力宏封面或內頁訪問王力宏的雜誌，也有印有王力宏的扇子、T恤、帽子、環保袋、胸針等。

最厲害的收藏品還有「立頓奶茶紙盒」，該網友湊齊所有不同王力宏照片的飲料紙盒，他強調有「洗乾淨並晾乾」，從他曬出的照片來看，至少有八種飲料紙盒，他甚至因為英文考卷上出現「Leehom」，就特意收藏該張考卷，還以螢光筆畫起「Leehom」。

其他網友紛紛留言「真的鐵粉」、「立頓奶茶套組也太厲害了」、「宏宏欠你一個道歉」、「鋼鐵宏粉」、「力宏讓你失望了」、「這是真愛」、「希望他跟你一樣那麼專情」、「我也是鐵粉，這就像在哀悼一位上天堂的歌手」、「不忍噓」。

王力宏粉絲曬出所有收藏的周邊商品。取材自PTT
王力宏粉絲曬出所有收藏的周邊商品。取材自PTT

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