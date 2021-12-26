身高不到175男生「行房率更高」？蜘蛛人被發現也按讚

湯姆霍蘭德為關於「身高不高男性的性行為更頻繁」的圖文點讚。（路透資料照片）

「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home)全球上映不到兩周就成為年度票房冠軍、擠下稱霸3個月的中國戰爭片「長津湖」，也是新冠肺炎疫情爆發以來，首部賣破10億美元的巨片。男女主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya）已經紅得發紫的藝壇行情繼續看漲，也毫不在意外界對「女高男矮」的偏見，戲外戀情不受影響。

儘管湯姆霍蘭德和辛蒂亞在各自拿下「蜘蛛人」角色時，都曾被製片艾美帕斯卡耳提面命千萬不要假戲真做，顯然警告起不了作用，入戲的觀眾也對他們戲外真交往並沒反感，只是有些人總愛拿湯姆身高不及女友來取笑，辛蒂亞曾表示自己的媽媽也比爸爸高，根本不覺得有什麼，酸民還是沒有停手。

有趣的是，英國「太陽報」報導，湯姆點讚社群網站 上某篇圖文，而該圖文是引用科學研究結果，稱身高矮的男性比高大男對於房事更熱中、另一半更「性福」，該研究針對531位異性戀男子做調查，得到「175公分以下男性的行房頻率更高」結論，湯姆霍蘭德號稱172公分，為此結論背書，粉絲不禁莞爾。

儘管湯姆沒有傳統電影 男主角那般高大帥氣的外表，在「蜘蛛人：無家日」全球狂賣後，被視為新世代銀幕天王的候選人，新片邀約應接不暇，他曾經在踏進電影圈早期的作品「浩劫奇蹟」中以演技廣獲各方好評、被譽為最亮眼的新秀，多年之後已經靠票房大片登上A咖紅星寶座，接下來他將再挑戰不同的片型與角色，期待演技又一度發光。