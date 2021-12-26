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現代蘇武？大批羊群「逆向上路」車輛禮讓

記者蔡維斌／雲林26日電
雲林馬路出現難得一見的大批羊群過馬路的景象，路過的車輛都禮讓羊群先通行。（記者蔡維斌／翻攝）
雲林馬路出現難得一見的大批羊群過馬路的景象，路過的車輛都禮讓羊群先通行。（記者蔡維斌／翻攝）

「羊群上路，請禮讓」雲林縣口湖鄉埔南村的馬路，聖誕節前夕出現數十隻羊群過馬路，因在以圈養為主的台灣是相當難得一見的景象，許多車輛都停下來禮讓，更有人趕緊用手機拍下羊過馬路的畫面，傳上網與朋友分享，借用羊群的應景實境，向友人道聲聖誕快樂。

雲林縣養羊人家比以前多，但多數以羊舍圈養為主，鮮少有人野放飼養，但有飼主為強化羊隻肉質健美，最近漸漸有人採取野牧方式，把羊群趕到空曠草地以天然方式牧羊，飼羊人說，目前以土羊和安哥拉種羊為主，飼養量也最多。

雲林馬路出現難得一見的大批羊群過馬路的景象，路過的車輛都禮讓羊群先通行。（記者蔡...
雲林馬路出現難得一見的大批羊群過馬路的景象，路過的車輛都禮讓羊群先通行。（記者蔡維斌／翻攝）

羊群野放飼養仍不多漸，本月24日傍晚，雲林縣口湖鄉埔南村馨香宮前的馬路，出現大批羊群逆向在道路奔跑，所有路過車輛駕駛都感驚喜，除主動配合停車禮讓羊群通行，「這是啥情形？」有駕駛還以為自己身處草原，紛紛拿起手機拍下羊群過馬路的難得畫面。

羊群一隻挨著一隻隨著騎機車的羊主人往前跑，最後一隻走過的羊還被拍攝者說「全班你最慢」，這段影片分享臉書，大批網友爆笑按讚並紛紛留言「好可愛的羊群」、「現代蘇武出現了」。

路過的車輛都禮讓羊群先通行。（記者蔡維斌／翻攝）
路過的車輛都禮讓羊群先通行。（記者蔡維斌／翻攝）

也有人將羊群和聖誕節連結，問說「聖誕老公公呢？」，有人認為在聖誕前夕看到羊群過馬路，感到很幸運，紛紛轉給朋友分享並以此相互祝福聖誕快樂，有民眾則問「馬路上放養動物沒觸法嗎？」

口湖分駐所副所長莊凱璋表示，放牧為農村特有景象，當地民眾遇到多能體諒，禮讓可愛的羊群優先通行並視為趣聞、小確幸。

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