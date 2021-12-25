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美天文學界未來10年首要任務：探索外星生命

編譯周芳苑／綜合報導
哈伯望遠鏡捕抓到的數千個星系，探索外星生命被天文學界列為未來十年首要任務。(美聯社)
哈伯望遠鏡捕抓到的數千個星系，探索外星生命被天文學界列為未來十年首要任務。(美聯社)

美國國家科學院(National Academy of Sciences, Engineering and Medicine)針對全美天文學者進行的調查顯示，探索外星生命被天文學界列為未來十年首要任務。

國家科學院日前公布報告，天文學家強調必須在已取得的進展上繼續搜尋適合居住的星球；報告指出，地球上的生命可能經由共同過程造成，也許獨一無二，但未來人類必將步上搜尋之旅，確定是否「孤獨」；天文學者也將探索黑洞、中子星、星系和整個宇宙的起源和演化列為重要任務。

這份長達614頁的報告強調天文學界需多樣化，目前仍以男性為主，並建議太空總署(NASA)為研究或計畫撥款時將科學家多樣性納入考量。

這項調查每十年進行一次，對象多是居住美國的科學家。

毅力號漫遊者去年8月送回火星的圖像，探索外星生命被天文學界列為未來十年首要任務。...
毅力號漫遊者去年8月送回火星的圖像，探索外星生命被天文學界列為未來十年首要任務。(Getty Images)

最新報告還建議太空總署設新辦公室，監督未來幾十年太空天文台運作和任務；除了勾勒遠大目標，這份報告也強調小規模任務；包括每十年發射一艘太空船，成本上限15億元等。

報告並指出過去幾年主要項目的成本超支和延誤；太空總署主導的韋伯太空望遠鏡便是典型例子，主要用以掃描早期宇宙並探索其他星球的大氣；韋伯已於25日發射升空。

這份報告由太空總署、國家科學基金會(National Science Foundation)、能源部和空軍贊助，在疫情期間進行。

太空 疫情 能源部

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