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CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

日本天空驚現「結界奇景」 網警告：大寒潮將來

聯合新聞網／綜合報導
日本網友拍下天空出現的奇特畫面，不少人也在各地同時看到。(取材自推特@neinei_ninja250)
日本網友拍下天空出現的奇特畫面，不少人也在各地同時看到。(取材自推特@neinei_ninja250)

有人說雲朵像是魔術師，總是千變萬化，抬頭就有驚喜，也讓人充滿著想像。有一名日本民眾近日分享了一張特殊雲朵照片，只見天空彷彿被設了結界，兩邊天空的差異極大，畫面也讓網友看了相當驚奇。

推特帳號為「@neinei_ninja250」的日本網友，平時很愛自己騎著重機到處亂逛，日前他又騎車在路上兜風的時候，抬頭一看天空發現了「這幕奇景」，只見天空右側佈滿魚鱗狀的雲，左側則是萬里無雲，形成極大的對比，中間剛好由電線分界，他也驚呼「好厲害的雲」。

照片曝光後也讓網友嘖嘖稱奇，至今已經超過10萬喜歡、1.8萬則轉推，大家紛紛回應，「被電線卡住了」、「我早上也遇到了，有點神秘」、「領域展開」、「強迫症表示：看了好舒服」，另外也有四國、佐賀、岡山的民眾不約而同看到這片景色。

也有人認為，「這種類型的地震雲是日本大地震後餘震中經常看到的雲」，還有人指出，因為今年最強的寒潮剛席捲日本，因此可能因為這樣形成了神秘的雲狀，「這情況經常在急速將溫時候出現」，原po也呼籲大家要小心「看來大寒潮即將來臨」。

日本 地震 推特

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