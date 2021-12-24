我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

30元買畫挖到寶 竟是「杜勒真跡」值千萬

記者張聲肇／綜合報導
文藝復興時代德國大畫家杜勒的畫上，有獨特的簽名。(Getty Images)
文藝復興時代德國大畫家杜勒的畫上，有獨特的簽名。(Getty Images)

2016年，一名男子從麻州清倉賣場以一元購得一條假玉項鍊，以30元買下一張聖母瑪利亞與聖子畫；經鍥而不捨的查證，倫敦大英博物館專家群上周宣布，這幅小小的畫作是德國文藝復興時期名畫家杜勒(Albrecht Dürer)一直未被發現的作品，價值可能達數千萬元。

名畫得以豪華「再問世」經過一連串的巧合；不願透漏姓名的30元畫主，有個經營珍本書店的朋友叫菲力普森( Brainerd Phillipson)。波士頓藝術經紀人蕭惹(Clifford Schorer)2019年某一天到菲力普森店裡買東西，兩人閒聊，店主提到朋友好像有張畫，是杜勒的作品，因為畫作底部有A.D.兩個字。

精研杜勒畫風的蕭惹說，那可能是印上去的，不可能是杜勒真跡；過了11天，畫主把畫的照片傳給蕭惹，他馬上開車過去，在畫主簡樸家的廚房桌上，端詳了這幅畫；他當時說，「這不是大師傑作，就是我所見過最幾可亂真的偽作。」

蕭惹當場出價10萬元，要幫主人賣畫；三天後，蕭惹專程飛到英國，請畫紙鑑定專家麥科斯蘭德(Jane McAusland)鑑定。

起初，麥科斯蘭德說畫上有茶或咖啡漬，顯然有人想把它當作骨董品，蕭惹請她看仔細些，她電郵回覆，附上畫作照片，他放大來看，看出紙質有透光，「那是杜勒畫作才有的三叉戟浮水印。我的心快要飄起來了！」

維也納亞爾伯提納博物館館長暨杜勒專家梅茲格(Christof Metzger)說，杜勒喜歡用富豪傅格(Jacob Fugger)製造的特別畫紙，也只有杜勒的畫室才能取得有「傅記」浮水印的紙。

蕭惹跑遍全球14個城市，也見過梅茲格，就為了鑑定這幅畫的真假；兩年下來，他見了無數專家，除了一位，其餘都認為那是杜勒原作無誤。

梅茲格說，除了紙質，筆觸、聖母畫風格等也都表示，這副畫不是贗品；他把作畫年分定在1503年，也是1932年以來，杜勒「完整、最終」作品首度被發現。

維也納那學藝術史研究所資深研究員科惹尼(Fritz Koreny)認為那是杜勒弟子巴爾東( Hans Baldung)所畫，不是杜勒親筆。若然，價值就降為杜勒原作的四分之一。

梅茲格說，不管是誰畫的，這幅畫從德國流落到義大利貴族手上，再由羅浮博物館收藏，後來又淪落法國民間，最後由麻州建築師卡連(Jean-Paul Carlhian)家族收藏。新主人就是在卡連家清倉大拍賣時30元購得。

這幅杜勒的真蹟，上個月在倫敦展出。(Getty Images)
這幅杜勒的真蹟，上個月在倫敦展出。(Getty Images)

博物館 麻州 德國

上一則

「這代」iPhone電池續航史上最爛？網友：衰退超有感

下一則

法國狼群「集體越獄」出逃 動物園忍痛當場擊斃

延伸閱讀

調高基本工資 全美21州及35城市 明年1月1日實施

調高基本工資 全美21州及35城市 明年1月1日實施
維也納博物館重新展出人體器官 引起道德爭議

維也納博物館重新展出人體器官 引起道德爭議
李卡多 成立「矽谷共同利益」政治行動籌款委員會

李卡多 成立「矽谷共同利益」政治行動籌款委員會
歐洲掀反防疫示威 維也納、荷蘭抗議者反對失去自主權

歐洲掀反防疫示威 維也納、荷蘭抗議者反對失去自主權

熱門新聞

怡然(Yiran)和夫婿基廷(Keating Sherry)一家四口。（取材自臉書）

來不及到醫院 賓州華母自動駕駛中產下「特斯拉寶寶」

2021-12-18 21:09
國際航空公司醫學顧問警告，隨著變種病毒Omicron現跡並漸漸成為主流變異株，搭乘飛機的旅客在旅途中染疫的風險是先前的兩到三倍。（美聯社）

搭機染Omicron風險是Delta 2到3倍 防疫這幾點快學起來

2021-12-22 03:21

不起眼包裹躺在學校幾個月 竟是神秘金主捐贈整箱現鈔

2021-12-22 06:07
日本網友養大白熊犬才6個月，就長到相當驚人的尺寸。（取材自推特）

大白熊犬養6個月「大到難以出門散步」 網：這是熊吧

2021-12-23 18:58
一名歌迷以王力宏的歌曲作為論文研究對象，好不容易指導教師「同意修改後開題」，如今卻因王力宏的醜聞得重新修改論文。(取材自微博)

王力宏遭封殺 音樂系學生深夜哭改論文：當初該選周杰倫

2021-12-19 20:05
周杰倫(左)疑似取消關注王力宏。（取材自微博）

細數「那些年，周董被王力宏陰的日子」屎遁放鳥撕交情

2021-12-18 01:52

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺