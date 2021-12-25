你的名字有這些字嗎？虎年也該去「安太歲」

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沖犯太歲常被認為是不吉利的事情。實際上，犯太歲雖不一定造成不好的影響，但也不能掉以輕心；不管姓名中哪一字犯太歲，在這一年小心謹慎、遵紀守法，多行善事、多言讚美，低調謙卑，即能遠離口舌是非。年初時至廟宇安座太歲、參加新年祈福法會，以及樂善好施、喜於助人，捐血、洗牙或中醫放血等，皆可化解犯太歲所帶來的災厄。

2022即將來臨，壬寅虎年12生肖除了「犯太歲」的「虎兒、蛇兒、猴兒、豬兒」，也可從姓名來看看，您的名字是否榜上有名？

寅字根

姓名中藏有虎形、寅形或山形字：演、彪、盧、虔、琥、良、岳、崇、峰、峻、峒、岱、崢、處、嶽、岩、嵐、岡

申字根

姓名中藏有申形、示形或袁形字：申、袁、侯、蔡、暢、伸、坤、遠、祖、示、宗、福、禎、禮、祺、祁、祈、社、寰、還

巳字根

姓名中藏有巳形、乙形、弓形、虫形或辶形字：選、虹、進、建、凡、造、迪、延、廷、達、遠、運、邁、適、逢、通、道、逸、巡、連、迅、起、弘、引、強、蜂、蜀、蝶、蜜、蟬、之、川、蜞

亥字根

姓名中藏有亥形或豕形字：該、家、豪、豫、毅、象、眾、聚、孩、核、刻、緣、閡

化解方法

若您的名字裡有以上所列的字時，該注意些什麼呢？

【位置在第一字】

犯太歲的影響：工作上與上司長官的溝通較差，本身也不大服從，合作度不佳，時常勞而無功。此外，家庭不安寧，對長輩的管教較無法接受；要時常留意父母長輩的健康與情緒，要孝更要「順」。

代表意涵：代表父母、事業、名譽、氣質。

【位置在第二字】

犯太歲的影響：容易憂鬱、煩躁、精神不佳、意氣用事，好高騖遠，想法天馬行空，但缺少行動力，常有時不我予、懷才不遇之感。雖運不逢時，但不妨趁此沉潛提升自我實力。

代表意涵：代表性格、自我意識、才華、主要的運勢。

【位置在第三字】

犯太歲的影響：代表子女的反抗心很強，有違背父母心意的作為，要特別小心孩子的教育 問題。感情及田宅財運方面波折多，暗藏危機，若平時不處理，累積到一定時日，必會一發不可收拾。

代表意涵：代表子女、感情、田宅。