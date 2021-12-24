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歐洲疫情燒電價貴 今年聖誕節格外悶

中央社／布魯塞爾25日專電
歐洲今年聖誕節仍為疫情所苦，圖為12月22日布魯塞爾大廣場附近商家布置有節慶氣氛，希望能吸引更多消費者注意。中央社
歐洲今年聖誕節仍為疫情所苦，圖為12月22日布魯塞爾大廣場附近商家布置有節慶氣氛，希望能吸引更多消費者注意。中央社

聖誕節是歐洲人最重要的節日，今年對比利時民眾是第2個疫情聖誕節，外出群聚慶祝仍遭限制，但不出門也有煩惱，因天然氣價格飆漲電費大增，新型冠狀病毒變異株擴散加上能源貧困加劇，今年聖誕節格外悶。

歐洲適逢聖誕節假期，歐洲聯盟（EU）總部所在地布魯塞爾今年一樣在世界遺產地標大廣場立起了巨大聖誕樹，民眾不畏零度低溫前往打卡及在附近商店街採買，但每人臉上的口罩提醒COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還沒結束，這次Omicron變異株傳染力更強，歐洲各國確診人數激增，打完2劑疫苗不夠，還得打第3劑加強保護力。

去年初COVID-19大流行以來歐洲已經歷4波疫情，病毒變異速度快，前有Delta現有Omicron，各國幾乎沒有喘息機會。奧地利開第一槍早在11月22日封城，之後荷蘭跟進，丹麥、義大利、希臘、德國等國都加強防疫措施，這讓歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）12月中旬在歐洲議會演說時直言，2021聖誕節歐洲又將籠罩在疫情陰影下，她對此感到難過。

12月22日比利時政府宣布一系列防疫措施，最主要是禁止室內群聚活動，包括室內聖誕市集、電影院、劇院和音樂廳等必須關閉，但博物館、婚禮喪禮等非娛樂活動除外。

政策一出，布魯塞爾市決定關閉3處聖誕市集，跨年大型煙火表演也取消，有些民眾肯定這項決定理智，但許多家長聽到孩子每年最期待的聖誕市集被取消，只能搖頭嘆氣。

不僅是小孩沒有糖果屋、遊樂園玩耍，原本許多在布魯塞爾的外籍居民也決定不回家跟家人團聚，因為搭飛機要PCR核酸檢測陰性證明，航班是否飛行也有變數，以視訊祝聖誕快樂雖無奈但比較實際。

不過，腦筋靈活的超市業者看準第2個疫情聖誕節，因一起吃聖誕大餐的人數變少了，改推出份量縮小的應景美食，例如過去推出碩大的火雞，現在冷藏櫃內的火雞尺寸嬌小許多。

民眾因疫情限制外出群聚慶祝，不過待在家也有另一種煩惱，比利時媒體在聖誕節前特別以跨頁方式告知大家家中各種電器用品耗電資訊，因為今年電費貴爆了，如何省電竟成為實用又有點閱率的新聞。

比媒傳授的省電方法包括一離開房間就關燈、降低暖氣啟動溫度、減少沖熱水時間及更換出水較強的水龍頭等。

今年歐洲天然氣和電價不斷上漲，比利時正臨寒冬，家戶取暖需求大，比利時媒體表示，預估今年簽署非固定電價合約的布魯塞爾居民電費帳單將較去年高出500至600歐元（約新台幣1萬6000至1萬9000元）。

歐洲今年出現能源價格危機，原因是2020年COVID-19全球大流行後企業生產減緩、去年歐洲暖冬對天然氣發電的需求下降，今年歐洲夏季缺風風力發電不足，歐洲天然氣庫存低於歷史同期水準。

此外，歐洲依賴俄羅斯供應石油、天然氣和化石燃料，歐洲質疑俄羅斯藉減少天然氣輸送以施壓西歐國家，但俄羅斯否認指責。

歐盟勞工專員施密特（Nicolas Schmit）10月就警告，由於能源價格上漲，今年冬天歐洲有數百萬人的家庭可能無法負擔取暖費用，陷入能源貧困，且這個數字可能會進一步上升。

能源貧困是指家裡的電力、供暖與製冷等能源開銷超出總收入的10%，排擠到教育、飲食、醫療等其他支出，就會被列為能源貧困戶（energy poverty），在電費較高的歐洲國家比較明顯。

比利時法蘭德斯廣播電視台（Vrt news）10月報導，與一年前相較，比利時天然氣上漲50%、電費貴17.3%，若與一年半前油價低點相較，民眾汽車一次加滿油要多花24歐元（約新台幣800元）。

歐洲天然氣價格在12月21日已打破10月創下的紀錄，飆升至每千度（megawatt-hour，MWh）162.775歐元，價格是2021年初的7倍左右，比媒報導這將使能源貧困加劇，特別是若住在供熱效果不佳的舊房子，這些人不是將收到高額帳單就是感冒。

歐洲此刻面對冠狀病毒變異株衝擊，加上能源貧困加劇，這個聖誕節格外悶。

布魯塞爾地標大廣場立起巨大聖誕樹，圖為12月22日民眾不畏零度低溫前往欣賞。中央...
布魯塞爾地標大廣場立起巨大聖誕樹，圖為12月22日民眾不畏零度低溫前往欣賞。中央社

聖誕節 天然氣 疫情

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