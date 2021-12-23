玻璃瓶蓋老是打不開 裹「這種紙」輕鬆開罐

一名女網友發現氣泡紙包著玻璃瓶蓋，就能輕鬆地打開。 (取材自臉書)

相信不少人都有這樣的經驗，想打開玻璃瓶蓋，卻使盡吃奶的力氣依舊無動於衷，有人會拿毛巾裹著瓶蓋開，也有人會在瓶蓋周圍先敲打一番，但有一名女網友意外發現一樣意想不到的「工具」，讓她輕輕鬆鬆地就能開啟瓶蓋。

這名女網友在臉書 「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文寫道，她很喜歡某個品牌的草莓醬，但讓她困擾的是瓶蓋老是打不開，但有次她無意間發現用氣泡紙包著瓶蓋，竟然就可以輕易地轉開，讓她又驚又喜地笑說「忽然覺得我以前處心積慮地要打開這種瓶蓋，到底在白忙什麼？」

不少網友看了都大讚「好方法」、「筆記」、「太晚看到，今天開一瓶草莓醬也是要死要活的」、「又學到一招了」、「下次也來試試」。

還有人分享其他開瓶的方法，「保鮮膜也可以」、「洗碗那種橡膠手套超好開喔」、「拿東西敲幾下，蓋子也會變好開」、「蓋子與瓶蓋間有有凹槽，用湯匙柄槓桿原理撬開，『啵』一聲失真空，輕轉就開了」、「抹布也可以，橡皮筋套瓶蓋一圈也可以唷」、「倒過來在罐底拍一下就可以輕易打開了，不用任何工具，任何罐頭都適用」、「這時候就是老公唯一的好處」。