大白熊犬養6個月「大到難以出門散步」 網：這是熊吧

日本網友養大白熊犬才6個月，就長到相當驚人的尺寸。（取材自推特）

貓貓狗狗因為個體、品種的不同，成長過程也大不相同。有的狗狗甚至在短期間內，就可能長到非常驚人的尺寸。最近一位日本 網友，就分享他家的寵物犬在經過短短幾個月，已經大到令他難以招架。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友「chouchou_the_g」最近分享一張照片，畫面中他家養的狗狗在站起來時，身形大小看起來比主人還要大隻，顯得魄力十足。然而，這隻狗狗年齡，其實不過是才六個月大的「小狗」而已。

chouchou_the_g表示，這狗狗是一隻大白熊犬。chouchou_the_g小時候就夢想能和大型犬一起玩，因此在不久前開始飼養這隻狗狗。沒想到在短期間內，大白熊犬居然已經長到約160公分高，體重也重達36公斤，讓他自己都懷疑，往後是否能夠順利地帶著他出外散步。

網友們見照也紛紛表示「好大隻好可愛喔」、「這才算小狗？」、「再長下去會不會突破屋頂啊」、「一瞬間還以為看到白熊」、「這速率可以長到6公尺吧笑」、「既然沒辦法帶去散步，乾脆騎在他身上好了」、「大白熊犬的尺寸真的是不同次元」、「食量不知道是成年男性的幾倍」、「即使如此還是很可愛」。