感謝你們的服務…美國小朋友寄聖誕卡、捐撲滿錢給警察

美國佛羅里達州好萊塢市警局日前收到一分溫馨感人的佳節禮物，一位小朋友寄來耶誕卡與捐出存在撲滿的幾張1美元紙鈔，警方透過臉書與電視新聞「尋人」，讓他們有機會表達謝意與回禮。畫面翻攝：FACEBOOK/Hollywood Police Department

聖誕節 即將來臨，美國佛羅里達州好萊塢 市（Hollywood, FL）警局收到一分溫馨感人的佳節禮物，一位小朋友寄來聖誕卡與捐出存在撲滿的幾張1美元紙鈔。因為他沒有寫上地址，警方決定透過臉書 與電視「尋人」，讓他們有機會表達謝意與回禮。

WPLG Local 10報導，一位名叫赫南德茲（William Hernandez）的小朋友寄給好萊塢市警局一張可愛的聖誕卡。他在上面寫道，「致HPD，感謝你們的服務！2021。從我的撲滿送給你們的。威廉．S．赫南德茲」。

根據好萊塢市警局放上臉書的照片，聖誕卡內有幾張對折放好的1美元紙鈔，可看出這些錢都是小朋友辛苦賺來的。

好萊塢市警局在臉書發布此事後，眾多網友紛紛點讚和轉發。發言人貝蒂內奇（Deanna Bettineschi）表示，赫南德茲小朋友的舉動感動了整個警局，也帶給他們些許亟需的喜悅。

根據貝蒂內奇的說法，警局經歷過極其艱難的一年，還在10月失去2位警官，「老實講，對於參與中的每一個人、辦事員與警官來說，這一直是個很艱苦的年分，但我們透過此一傷痛了解到一件事，就是社區真的很支持我們」。