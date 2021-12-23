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影／房東太貼心？她住Airbnb民宿發現滿滿「使用須知」

編譯中心／綜合報導
女入住民宿發現到處張貼「使用須知」。（截圖自tiktok）
女入住民宿發現到處張貼「使用須知」。（截圖自tiktok）

一名美國女子@authentiffany_日前在社群平台分享她入住Airbnb民宿的經驗，影片中能看到房東在公寓各角落張貼標示，每張標示上都寫滿使用說明。她說：「房東有些控制怪癖」。

@authentiffany_走進房間前，看到門邊掛著一張大紙條寫著房間使用須知，待她進屋後發現各處置放更細的指南，好比房裡不能使用的物件、意外處理方式、各類杯子的用途，房東甚至還手寫詳述電視機遙控器每個按鈕的功能。

許多網友感到不可置信，紛紛指出：「房東怎麼能『看得到』你是否用對杯子？」、「列出遙控器使用功能很好，這樣就不用為了這種小事聯繫房東，很貼心啊」、「下一位入住客人會看到一個新的標示，上面寫著：『不要在房裡拍影片上傳社群平台』」、「不證自明的強迫症」、「這個世界上真的有些人需要這些指示」。

@authentiffany_澄清自己沒有在說房東的壞話，拍影片只是為了搞笑，請網友對房東「手下留情」。她接著提到：「房東這麼做完全沒問題，如果在那個地方感到不舒服，就請離開，若因別人這種行為而憎恨對方無濟於事。」

@authentiffany_

Respect the home, Tiktok about it later #fyp #airbnb #funny #controlissues #foryou #toomuchsauce #lol #airbnbhost

♬ original sound - Authentiffany

房東 社群 民宿

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