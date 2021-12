維州130年時光膠囊打開了 沒有林肯照片 卻藏其他謎團

打開時光膠囊時只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片,以及1枚來源不明的硬幣。(路透)

130年前埋在美國南北戰爭南方領袖李將軍(General Robert E. Lee)雕像底部的時光膠囊今天揭開神秘面紗,但隨膠囊曝光而來的,卻是另一個讓人費解的謎。

上周在雕像的花崗岩底座挖出這個鞋盒大小的容器,根據1887年報紙報導,當年有人把一個時光膠囊埋入這座銅像基座,膠囊內放有南北戰爭時期文物,例如鈕扣、子彈、南方邦聯貨幣、地圖、聖經、遇刺總統林肯(Abraham Lincoln)躺在棺木裡的照片等物品。

但今天在維吉尼亞州 里契蒙(Richmond)打開時光膠囊時,並未發現上述物品,只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片,以及1枚來源不明的硬幣。其中1本書是1875年美國天文航海曆(American Ephemeris and Nautical Almanac),另有1本1889年出版的書籍。

由於1887年報紙宣稱當年埋入時光膠囊,1889年已是時光膠囊入土後2年,讓人質疑真正的時光膠囊下落,甚至懷疑時光膠囊是否真的曾經存在。

這本書名為The Huguenot Lovers: A Tale of the Old Dominion,作者柏格溫(C.P.E. Burgwyn)在書名頁自稱是李將軍雕像協會的工程顧問。

里契蒙這座雕像是1890年為紀念南北戰爭時期率領北維吉尼亞軍團(Army of Northern Virginia)的李將軍而豎立,去年明尼蘇達州 非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)遭白人員警壓頸致死後引發全美示威潮,李將軍雕像也成為爭取種族正義的示威活動焦點。