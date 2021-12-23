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維州130年時光膠囊打開了 沒有林肯照片 卻藏其他謎團

中央社／華盛頓22日綜合外電
打開時光膠囊時只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片，以及1枚來源不明的硬幣。（路透）
打開時光膠囊時只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片，以及1枚來源不明的硬幣。（路透）

130年前埋在美國南北戰爭南方領袖李將軍（General Robert E. Lee）雕像底部的時光膠囊今天揭開神秘面紗，但隨膠囊曝光而來的，卻是另一個讓人費解的謎。

上周在雕像的花崗岩底座挖出這個鞋盒大小的容器，根據1887年報紙報導，當年有人把一個時光膠囊埋入這座銅像基座，膠囊內放有南北戰爭時期文物，例如鈕扣、子彈、南方邦聯貨幣、地圖、聖經、遇刺總統林肯（Abraham Lincoln）躺在棺木裡的照片等物品。

打開時光膠囊時只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片，以及1枚來源不明的硬幣。（...
打開時光膠囊時只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片，以及1枚來源不明的硬幣。（路透）

但今天在維吉尼亞州里契蒙（Richmond）打開時光膠囊時，並未發現上述物品，只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片，以及1枚來源不明的硬幣。其中1本書是1875年美國天文航海曆（American Ephemeris and Nautical Almanac），另有1本1889年出版的書籍。

由於1887年報紙宣稱當年埋入時光膠囊，1889年已是時光膠囊入土後2年，讓人質疑真正的時光膠囊下落，甚至懷疑時光膠囊是否真的曾經存在。

這本書名為The Huguenot Lovers: A Tale of the Old Dominion，作者柏格溫（C.P.E. Burgwyn）在書名頁自稱是李將軍雕像協會的工程顧問。

打開時光膠囊時只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片，以及1枚來源不明的硬幣。（...
打開時光膠囊時只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片，以及1枚來源不明的硬幣。（路透）

里契蒙這座雕像是1890年為紀念南北戰爭時期率領北維吉尼亞軍團（Army of Northern Virginia）的李將軍而豎立，去年明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警壓頸致死後引發全美示威潮，李將軍雕像也成為爭取種族正義的示威活動焦點。

打開時光膠囊時只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片，以及1枚來源不明的硬幣。（...
打開時光膠囊時只看到3本浸濕的書、1張溼布包著的照片，以及1枚來源不明的硬幣。（美聯社）

維吉尼亞州 佛洛伊德 明尼蘇達州

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