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花2800萬卻臨時放棄與貝佐斯上太空「神秘競標人」曝光

記者張聲肇／綜合報導
華裔區塊鏈投資家孫宇晨22日宣布，明年將邀請五人同上太空。（美聯社）
華裔區塊鏈投資家孫宇晨22日宣布，明年將邀請五人同上太空。（美聯社）

華裔區塊鏈投資家孫宇晨(Justin Sun)22日宣布，明年將邀請五人同上太空，並自曝去年花2800萬元取得門票，卻臨時改主意，錯過與貝佐斯(Jeff Bezos)首航的「神秘競標人」就是他。

孫宇晨說，上太空是他兒時夢想，為了實現這夢想，他不惜預付巨資訂下太空公司「藍源」(Blue Origin)太空之旅的門票。

藍源同日宣布，孫宇晨贏得太空之旅的競標，款項將作為藍源公司的太空教育基金，促進科學、技術、工程與數學教育，為「未來在太空生活」培養人才。

藍源發言人說，2800萬元是孫一人的費用，他還將另付一筆費用，替其他五人買票。

孫本來7月20日要和貝佐斯同班機首航，因為「行程衝突」改期。他在150國數千競爭出價購票者當中，脫穎而出。

華裔區塊鏈投資家孫宇晨22日宣布，明年將邀請五人同上太空。（路透）
華裔區塊鏈投資家孫宇晨22日宣布，明年將邀請五人同上太空。（路透）

藍源說，明年將有至少六次民間人士上太空之旅，孫宇晨將參與其中一次；孫宇晨在推特上宣布，其他五名同行者的姓名，行前將陸續公布。

他大概描述了一下這五名同行者，包括「對航行於元宇宙癡迷瘋狂的」加密貨幣玩家，區塊鍊同行，科技企業家，有志創作太空主題藝術的藝術家，和「某名流」。

孫發起「星海」運動，提高世人對太空飛行的興趣，也鼓勵民眾加入太空探索；他認為太空探索是「人類共同的使命，」星海則是人類未來之所寄。商業太空旅旅快速發展，上太空將是人人可圓之夢。

星海運動的網頁說，孫宇晨和同夥的太空之旅，預定2022年第四季進行。

1990年生的孫宇晨，出生於青海省西寧市，「陪我」App創辦人兼執行長，後來創立「波場」Tron區塊練平台，也是BitTorrent共享檔案服務業的執行長。2019年6月，以最高成交價456.7萬美元，贏得與巴菲特共進午餐的機會。

孫宇晨於21日飛抵日內瓦，擔任格瑞那達駐世貿組織大使，沒人知道他如何當上這加勒比海國家的外交官，但他透過波場基金會說，將在世貿組織裡面，替發展中國家奮鬥，並推動區塊鍊產業及數位經濟的發展。

他飛上太空時，將帶著格瑞那達的國旗，讓它高聳雲霄。

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