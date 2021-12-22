以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

這枚在塞沙里亞（Caesarea）附近地中海海床上發現的金戒指，嵌著一枚綠色寶石，上面刻著肩上扛羊的少年人像，同時還發現了數百枚銀幣與銅幣。美聯社

以色列 文物局今天表示，考古學家近幾個月潛入古老港口塞沙里亞附近海域，發現兩艘沉船中藏有許多古物，其中一些的年代屬西元第3世紀，包含一枚刻有耶穌善牧像的戒指。

以色列文物局（Israel Antiquities Authority）表示，這枚在塞沙里亞（Caesarea）附近地中海海床上發現的金戒指，嵌著一枚綠色寶石，上面刻著肩上扛羊的少年人像，同時還發現了數百枚銀幣與銅幣。

一名考古學家表示，善牧（Good Shepherd）是東方基督徒最早使用的象徵之一，他還說這枚戒指源於西元第3世紀中期左右。

在新約聖經約翰福音中，耶穌自稱是會保護信眾的好牧人。

以色列文物局表示，這批古物中還有羅馬時期的小雕像，以及一枚刻有聖經所記載里拉琴（lyre）圖像的戒指。古物藏在兩艘分屬600年前和1700年前的沉船內，可能是下錨在當地時碰上風暴 而沉沒。

新約聖經使徒行傳記述，使徒彼得在塞沙里亞為羅馬百夫長哥尼流（Cornelius the Centurion）施洗。以色列文物局指出，塞沙里亞市是基督宗教最早期的重鎮之一，曾住有最早的一批基督徒。