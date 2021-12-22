不起眼包裹躺在學校幾個月 竟是神秘金主捐贈整箱現鈔

紐約市立學院物理學教授梅農博士本學期重開實體課程，於9月1日回辦公室與整理郵件，發現自己收到一個不起眼的包裹，當他打開面前的破舊紙箱時，赫然看到一疊又一疊的成捆50美元與100美元紙鈔，合計收到18萬美元的神祕捐款。取材自紐約時報

紐約市 立學院（The City College of New York）的物理學教授梅農博士（Vinod Menon）本學期重開實體（In-person）課程，於9月1日回辦公室與整理郵件，發現自己收到一個不起眼的包裹，但當他打開面前的破舊紙箱時，赫然看到一疊又一疊的成捆50美元與100美元紙鈔，合計收到18萬美元神祕捐款。

CNN報導，梅農博士是紐約市立學院物理學系主任，起初以為包裹是以前的學生寄來某種紀念品，「我從來沒有在現實生活看過這種現金形式的錢，除了在電影裡面，我從來沒看過。所以，沒錯啦，我嚇呆了，就不知道要怎麼反應」。

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根據報導，包裹附上一封沒有簽名的解釋函，捐贈者聲稱「很久以前」從紐約市立學院畢業，擁有物理與數學的雙主修學位，接著取得物理學碩士，隨後獲頒物理學及天文學雙博士學位。

這位神秘人士在信函寫道，「假設您（有）點好奇我為什麼做這樣做，理由很簡單：提供給我卓越的教育機會，讓我在紐約市立學院（及史岱文森高中）充分利用，給我繼續發展的基礎」。他還說，他們曾有過「一段長久、富有成效、極其有益」的科學生涯。

報導指出，這一箱錢重4磅8盎司（約2公斤），貼上90.8美元的郵資，從佛州彭薩科拉（Pensacola, Fl）以2天優先郵遞（Priority Mail）寄出，於2020年11月12日就送達紐約市立學院。捐贈者在信件要求，把錢用在幫助同樣雙主修物理與數學且需要財務援助才能繼續研究的大三與大四學生。

受到新冠肺炎疫情 大流行的影響，紐約市立學院早於當年3月就轉為遠距教學，梅農博士自己在疫情期間一直相當規律地前往實驗室，但沒有到教課的科學大樓，直到今年9月才發現收到這樣一箱的錢。

據報導，這筆現鈔經過紐約市立學院、紐約市立大學（The City University of New York）系統、紐約市警局、美國郵政 署（USPS）、聯邦調查局及財政部重重調查，最終確定錢是乾淨的。儘管目前尚無法查出捐贈者真實身分，但紐約市立大學校董會知道禮物並無不法後，13日一致投票批准接受捐贈。

梅農博士向CNN直言，看到這筆錢讓他震驚，「讀著信真的讓我感到驕傲，也很高興是這一個實際改變此人人生的機構成員」。