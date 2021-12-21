8個月大嬰兒牙牙學語 說出第一句話竟是「好耶老兄」

8個月大嬰兒說出的第一句話竟是：「好吧，老兄」。(取自自tiktok)

牙牙學語孩童說的第一個字，通常是「媽媽」或「爸爸」，然而英國 22歲女性碧胥（Carmen Bish）拍到8個月大的兒子第一句話竟是：「好耶，老兄」。

碧胥表示當時跟丈夫、兒子待在一起，兒子在尿布台上咿咿呀呀講話，她拿出相機拍兒子。起先他們完全沒注意到兒子說什麼，後來重新播放影片，聽到那句「好耶，老兄（alright bruv）」，她跟丈夫都大笑了起來。

碧胥上月6日將兒子的影片分享到社群 平台，隔2天就累積了5萬觀看人次，至今累積超過210萬觀看人次。網友覺得這段影片很搞笑，紛紛指出：「其實嬰孩說的大多數話都沒什麼意義，比較像是父母轉化成他們理解的意思」、「我看他再過幾個月就會喝起啤酒了」。