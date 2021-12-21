元宇宙、NFT都進榜 2021年10大爆紅科技詞彙你懂幾個？

路透評選出2021年10大科技熱門詞彙，包括元宇宙和NFT都上榜。路透

回顧這一年，儘管新冠疫情繼續讓全世界吃足苦頭，但科技業依然活力滿滿、創意十足，有某科技公司執行長從1990年代的科幻小說汲取靈感，還有網路上出現DAO，試圖買下罕見的美國憲法副本。路透評選出2021年10大科技熱門詞彙，包括元宇宙 和NFT 都上榜。

元宇宙（Metaverse）

「元宇宙」在廣義上指的是共享、沉浸式的數位環境，讓人們可以穿梭其中，可能是透過虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）頭戴式裝置或電腦螢幕進入。有些科技公司執行長認為，元宇宙將成為行動網路的後繼者。臉書10月還因此改名Meta，反映該公司的新事業重心。

Web3

Web3用來描述網路可能進入的下個階段：一個運行在區塊鏈（用以記錄事物）上的去中心化網路。

語音社交

今年的一大話題是即時語音對話工具。語音社交平台Clubhouse在防疫封鎖期間一夕爆紅後，科技公司爭相推出也有相關功能的產品。

NFT（非同質化代幣）

今年大受歡迎的NFT，是一種所有權在區塊鏈上的數位資產，使交易紀錄可以保存在相互連結的電腦。今年3月，美國藝術家Beeple一件數位作品，在佳士得拍賣行以近7,000萬美元落槌，是主要藝術拍賣行史上首次賣出非實體形式的拍品。

去中心化

去中心化就是把公司或政府的權力和營運轉移給用戶，如今已成為科技圈的重要主題。如此轉變可能會影響到各方面，例如產業和市場如何進行像平台的內容審查等功能。舉例來說，推特正在投資名為「藍天」的計畫，為社群 網路打造去中心化的通用標準。

去中心化自治組織（DAO）

DAO一般是指成員藉區塊鏈技術來經營的網路社群，DAO使用智慧合約，這是建立團體規定和自動執行決策的程式碼。

遊戲化金融（GameFi）

遊戲化金融廣義上指的是，遊戲玩家透過玩電動遊戲賺加密幣的趨勢。例如，在Axie Infinity戰鬥勝利，便能獲得遊戲代幣。

山寨幣（altcoin）

這個詞彙涵蓋比特幣問世之後的所有加密幣，從乙太幣（目標成為未來金融系統的骨幹）到狗狗幣（起初被發明只是個玩笑、因馬斯克而大紅大紫），不一而足。

全自動輔助駕駛試用版（FSD beta）

特斯拉（Tesla）今年向大眾推出升級後的FSD beta軟體，讓車子可自動變換車道、轉彎，但這個名字本身就具爭議性，監管機關和用戶表示，該軟體標榜「全自動」，卻仍需駕駛人注意路況。

晶圓廠（fab）

晶圓廠今年躋身主流詞彙，原因是全球從汽車到小型電子產品等東西減產，正是來自晶圓廠的晶片短缺所致。