我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭首度威脅發動戰爭？美俄「烏克蘭大戰」風險升級

陳建斌夫妻公司被強制執行3980萬 許晴也是股東

作家誇李靚蕾發文值得一讀 建議作文考學生寫分手信

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏和李靚蕾離婚風波引關注。取材自李靚蕾IG
王力宏和李靚蕾離婚風波引關注。取材自李靚蕾IG

王力宏李靚蕾離婚風波引關注，李靚蕾於17日深夜在IG寫下長文，指控與王力宏之間的種種不堪，內容震驚各界，文章的文字功力也引起作家朱宥勳撰文解析，表示「對於李靚蕾從文章內容到寫作策略，以及表情達意等概念，都很值得一讀，並且進行分析」。

朱宥勳逐段分析李靚蕾的文章，他指出一開場李靚蕾先謝謝伸出援手的人，是「以退為進的成熟作法」，再來要發起攻勢前，先將立場從「我個人的反擊」，拉高到「把我的經驗貢獻給大家」，格局立刻不同。

➤➤➤李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

接著進入主題，提到東亞女性在社會中承受「女性本就該負擔生養」的壓力和刻板印象，帶到「女性應當有經濟基礎才不會任人宰割」的對「女孩們」的呼告，理性與感性兼具，成功喚起讀者的同理和共鳴。

隨後繼續由財務角度切入，朱宥勳強調：「這一段特別凌厲的，是中後段的寫法——作者鼓勵丈夫自我實現，可以少賺一點也無所謂，並且也願意在丈夫脆弱時給予情感支持。這一整段真的是綿裡藏針，非常厲害。」

有了一定的情緒積累後，李靚蕾接著談丈夫的脆弱與自己的支持，再提出揹黑鍋的說法，「這是沒有其他事實佐證的，僅僅是作者的一面之辭。但由於前面的細節實在太豐厚，這讓作者的信任度大增，這時候就算是一面之辭，也看起來是比較可信的一面之辭；此處的順序安排，也是非常聰明的。」

朱宥勳點出，李靚蕾通篇的陳述環環相扣，從新聞事件到夫妻離婚等，「每一波攻勢打出來之前必有暖身，打出來之後還會做個扣，好連結到下一波攻勢，綿密得目不暇給。」最後的攻勢則是正式摧毀王力宏人設的關鍵，公開王力宏私生活混亂：「全文最強的一拳在這裡，一定要用最多的細節造成最強的效果」、「知道要寫什麼很重要，知道要不寫什麼也很重要。」

朱宥勳認為，李靚蕾文章結構編排整齊，論點清晰明確且用字遣詞得宜，「看了這篇文章不禁覺得，作文還考什麼『新冰箱』、『季節的感思』呢？」他點出「真要讓學生體驗什麼是『融記敘、抒情與說理於一爐』的威力，讓學生想像知性與感性齊出是什麼樣子，不如考學生怎麼寫分手信或公關聲明吧。」

而對於李靚蕾這幾日的控訴，王力宏20日發出道歉聲明，作家朱宥勳也對此篇發文進行分析，「重點寫得少，非重點的地方卻很長」，他表示「有時候寫作不只是技術問題，最嚴重的是缺乏材料，也就是拿不出跟小孩相處的細節」。

➤➤➤王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾 王力宏

上一則

不只吃湯圓 冬至轉運祕訣

下一則

大熊湖38吋雪迎白色聖誕 滑雪旺季適合全家出遊

延伸閱讀

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼
「王力宏疑揪友遠端窺視」 李靚蕾怒：精神虐待

「王力宏疑揪友遠端窺視」 李靚蕾怒：精神虐待
王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾
李靚蕾哥哥175字狂酸王力宏 「可以生3胎？被強姦？」

李靚蕾哥哥175字狂酸王力宏 「可以生3胎？被強姦？」

熱門新聞

「別被我老公看到包裹」送貨員一秒變身完美達陣。(取材自tiktok)

門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣

2021-12-14 22:07
怡然(Yiran)和夫婿基廷(Keating Sherry)一家四口。（取材自臉書）

來不及到醫院 賓州華母自動駕駛中產下「特斯拉寶寶」

2021-12-18 21:09
搭飛機時手機掉到椅子下撿不到時，要立刻通報空服員。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

2021-12-14 08:26
(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供)

先天運不足？ 12生肖「正能量」補運法大公開

2021-12-14 06:09
忠心的波士頓㹴犬亨利救了小主人。（取材自推特）

狗狗「1舉動」救了窒息女嬰 主人感激：我們不配擁有牠

2021-12-17 01:11
2歲女娃天生在臉上有個像蝙蝠俠圖案的胎記。(取材自mirror)

2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了

2021-12-14 22:57

超人氣

更多 >
李靚蕾標記幫澄清 黑人回應了

李靚蕾標記幫澄清 黑人回應了
捲入「蕾神鎚王」 By2妹Yumi爆吞藥輕生

捲入「蕾神鎚王」 By2妹Yumi爆吞藥輕生
新聞周刊：川普透露已打補強針後 陰謀論支持者崩潰

新聞周刊：川普透露已打補強針後 陰謀論支持者崩潰
網揪王力宏情歌有藏頭詩 告白劉亦菲

網揪王力宏情歌有藏頭詩 告白劉亦菲
紐約市即日起至年底 打補強針送100元

紐約市即日起至年底 打補強針送100元