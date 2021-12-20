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王力宏疑有性成癮 老虎伍茲、大衛杜考夫尼也曾治療

中央社／台北20日電
大衛杜考夫尼2008年因性成癮症進入醫療中心治療。（路透）
大衛杜考夫尼2008年因性成癮症進入醫療中心治療。（路透）

歌手王力宏遭前妻李靚蕾爆料被心理醫師認定有性成癮問題，而所謂的「性成癮」案例近年時有所聞，好萊塢製片溫斯坦、高爾夫名將老虎伍茲、演員大衛杜考夫尼等都曾宣稱接受過治療。

好萊塢重量級製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）2017年被控在過去數十年，涉嫌對70多名女性施以強暴等不端性行為之後，據報曾接受性成癮症治療。

哈維溫斯坦據報曾接受性成癮症治療。（路透）
哈維溫斯坦據報曾接受性成癮症治療。（路透）

老虎伍茲（Tiger Woods）2010年出軌醜聞纏身時，也承認在治療以擺脫性成癮症。

而第一位承認有性成癮症的名人，可能是美國經典影集「X檔案」主角之一的大衛杜考夫尼（David Duchovny）。他2008年發布聲明，說他自發性進入醫療中心進行治療。

法新社2017年報導，英國喜劇明星羅素布蘭德（Russell Brand）、重金屬教父奧茲奧斯朋（Ozzy Osbourne）和影星麥克道格拉斯（Michael Douglas）等名人都曾在玩弄女性的新聞曝光後，傳出在對抗性成癮症。不過麥克道格拉斯否認他是性成癮者。

此外，好萊塢傳記作家郝柏林（Ian Halperin）去年新書聲稱訪談了至少12名自稱是英國安德魯王子（Prince Andrew）舊情人的女子，其中一人稱安德魯性愛成癮，因為他總是被認為不如哥哥查爾斯王子（Prince Charles）。

不過，究竟什麼是性成癮？且性成癮症到底存不存在，每個治療師都有不同看法。

心理分析學家馬歇爾（Bethany Marshal）在大衛杜考夫尼性成癮症曝光後告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「性成癮是個嚴重的問題。成年環境並不讓一個人轉變為性成癮者，這是來自童年因素。」

然而，洛杉磯持有證照的性治療師李奇蒙（Holly Richmond）認為，沒有所謂的性成癮症。她2017年告訴法新社：「你應該說某人有『強迫性性慾』或『失控性行為』。」她說：「這是行為問題。性本身不是問題。」

老虎伍茲。（路透）
老虎伍茲。（路透）

英國廣播公司新聞網（BBC News）2018年曾報導，性成癮還不是臨床診斷，意味著為相關問題求助的確切人數沒有一個官方數據。

但一個性/A片成癮自救網站針對英國2萬1000名訪客的調查發現，這些自2013年上網求助的民眾當中，9成男性和僅1成的女性曾經尋求醫療協助。

性成癮曾被考慮納入2013年更新版的「精神疾病之診斷與統計手冊」（Diagnostic and Statistical Manual ofMental Disorders），但因證據不足，而未被這個英美重要診斷工具所採納。

不過，「性強迫症」（compulsive sexual behaviordisorder, CSBD）2018年已獲世界衛生組織（WHO）更新版「國際疾病分類」（ICD）納為精神疾病之一，但堅稱仍須更多研究才能將性強迫症稱為成癮行為。

雖然世衛並未將性強迫症和藥物濫用或賭博等成癮症狀歸在同一類，但有專家認為，由於賭博過去也是先被歸類為「強迫症」後，2013年被給予「成癮症」的正式診斷地位，因此性成癮症或能走上類似途徑。

英國 好萊塢 老虎伍茲

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