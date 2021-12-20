不只吃湯圓 冬至轉運祕訣

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「千載昌期，一陽嘉節，四方交泰，萬物昭甦」在傳統陰陽五行理論中，日照多而白晝長是為陽，因此冬至是陰消陽長轉化的關鍵節氣，乃陽氣開始逐漸旺盛之始；在民間也有「冬至大如年」、「冬至大似年」的俗諺，意指冬至的禮俗隆重如同新年，而冬至更是中醫養生的重要節點，於此節氣增補陽氣，不僅可以養生，更有助匯聚正能量開運。

一、吃湯圓 好運大團圓

在華人 圈冬至有吃湯圓的習俗，湯圓有圓滿、促進人與人關係的意義，其顏色依五行屬性也有妙用，白色代表避邪，紅色代表喜氣，紅湯圓、白湯圓都要吃，因為這樣叫做陰陽兩全，象徵富貴齊全。

此外，要先吃鹹湯圓、再吃甜湯圓，表示所有的運勢將苦盡甘來，越來越順遂通達。

二、新碗裝新水 好運如新

冬至準備新碗裝新水，所謂新水是指當天最先從水龍頭打開來的水（如果家中一早有人已經用水沖馬桶、洗臉就不叫做新水），用手指蘸水在住家四周灑淨，灑的時候口中可念誦六字真言「唵嘛呢叭彌吽」直到碗中的新水淨灑完畢，迎接煥然一新的好運。

同時在家中播放愉悅喜氣的音樂，在玄關處擺一盆香水百合，增添家中的吉祥氣息，讓家中保持燈火通明直到過了子時（晚上11點），象徵錦上添花、照亮前景。

三、坐北接財氣

準備81枚一元硬幣（先用滾水煮泡放涼後使用）及一張紅紙，每9枚硬幣排成一排、總共9排，整齊地貼在紅紙上，再將其放在床鋪下靠近北方的位置來旺財運。或是在冬至當天，將椅子移往住家或辦公室的北方坐一陣子，吸取北方磁場的能量，增加自身元氣。

另外也可將枸杞放入茶壺加水煮沸，記得煮沸過程中將壺嘴朝向北方，用冒出來的蒸氣蒸臉，象徵去除穢氣，並於煮開後將茶壺蓋掀開，再次以冒出的蒸氣來蒸臉，並將枸杞水喝下即可。