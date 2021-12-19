王力宏遭封殺 音樂系學生深夜哭改論文：當初該選周杰倫

一名歌迷以王力宏的歌曲作為論文研究對象，好不容易指導教師「同意修改後開題」，如今卻因王力宏的醜聞得重新修改論文。(取材自微博)

王力宏 離婚後，前妻李靚蕾 丟出毀滅性爆料，王力宏優質偶像人設也跌到谷底。微博一名用戶發文稱，原以王力宏的歌曲作為論文研究對象，好不容易指導教師「同意修改後開題」，如今卻因王力宏的醜聞得重新修改論文。

從貼文所附照片可見，該歌迷為某大學音樂舞蹈學院音樂表演系學生，研究題目是流行音樂，並以「花田錯」為主要研究對象。

該篇論文提到，「花田錯」是由王力宏創作、作曲、演唱，引用京劇中的唱詞「花田錯」的名字，改編成情歌，將流行風格和戲曲 風格完美結合，為流行音樂注入新的藝術生命，也讓更多的人領悟戲曲的魅力，因此以「花田錯」為例探究流行音樂與戲曲元素的融合路徑具有代表性。

不過就另一張聊天紀錄顯示，該學生在大半夜傳訊給指導教師，寫道「老師實在不好意思深夜打擾您...王力宏最近出事了，我想問問您，論文寫了劣跡藝人的歌會不會有什麼影響，或者開題報告答辯結束之後，還能不能修改題目？」最後更附上一個「大哭」的表情符號。

她更加碼說道，當初很猶豫到底要拿陶喆還是王力宏做研究，沒想到王力宏「不鳴則已，一鳴驚人」，後悔抱怨「當初就應該選周杰倫」。

對此，網友們則紛紛感嘆，「不管花田怎麼錯，反正這個錯都是我們來承擔」、「誰能算到有這天」、「這位太慘了吧！受傷為什麼總是論文人」、「是王力宏造的孽」。